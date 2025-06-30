Лавров обеспокоился будущим Армянской церкви

Происходящее вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Армении вызывает серьезную озабоченность у российской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую тысячелетнюю армянско-апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита Совета министров иностранных дел ОДКБ в Киргизии.
Лавров подчеркнул, что Россия уважает суверенитет Армении. Он отметил, что нападки на каноническую тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь не могут не тревожить, поскольку церковь всегда была одной из ключевых опор армянского общества.
Отношения между властями Армении и ААЦ обострились в конце весны 2025 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с резкой критикой в адрес церкви, а также предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предоставив государству решающую роль в этом процессе. В июне был арестован предприниматель Самвел Карапетян, который публично поддерживал церковь. Его обвинили в призывах к захвату власти. Позднее сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали архиепископа Микаэла Аджапахяна и еще нескольких лиц. Пашинян заявил о предотвращении попытки государственного переворота, в которой, по его словам, участвовала группа «Священная борьба».
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