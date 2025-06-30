Суд оставил под стражей главного гонщика Челябинска

Тракторозаводский райсуд Челябинска 30 июня продлил меру пресечения экс-директору МБУ «Трасса 74» Сергею Ефимову, обвиняемого в коррупции. Он останется в СИЗО до 4 сентября, сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить Ефимову срок меры пресечения на два месяца, а всего до семи месяцев, то есть до 4 сентября», — зачитала судья Альбина Фаизова.
На заседании Ефимова защищал новый адвокат, а также пришли поддержать члены семьи. Они сообщили, что под положительными характеристиками Ефимову подписались более 150 человек. По их словам, Ефимов проявил себя как настоящий патриот и сумел организовать трассу, аналогов которой нет в России.
По словам адвоката, доводы следствия строятся на предположениях. Никаких доказательств, что он скроется или как-то помешает расследованию, нет. Он просил отправить своего подзащитного под домашний арест или отпустить под запрет определенных действий, однако суд отказал.
Ефимов содержится в следственном изоляторе с начала февраля, когда его задержали сотрудники региональных подразделений ФСБ и СК. В отношении него выдвинуты обвинения в получении взяток. По данным следствия, чиновник получал денежные средства от представителя ООО ПКФ «Глобус» Арайика Закояна, являющегося сыном Мясника Закояна, проходящего обвиняемым по делу так называемой «дорожной» организованной преступной группы.
Следствие установило, что в период с апреля по декабрь 2023 года, а также с января по август 2024 года Ефимову было передано несколько денежных траншей на общую сумму не менее четырех миллионов рублей. В обмен на это, согласно материалам дела, он обеспечил размещение асфальтобетонного завода на территории, предназначенной для строительства гоночного трека и переданной компании «Трасса 74». В середине мая Ефимов пытался выйти из СИЗО под залог в один миллион рублей, однако суд ему отказал.
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