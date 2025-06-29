Родственникам водителя мини-погрузчика, которому отрезало голову в Перми, выплатили компенсацию

В Перми суд обязал работодателя выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего сотрудника управляющей компании. Средства в размере 1,6 млн рублей уже перечислены на счет семьи водителя мини-погрузчика.
«Прокуратура Свердловского района провела проверку по факту смертельного несчастного случая, который произошел во время уборки территории у торгового центра „Радуга“. В ходе проверки было установлено, что водитель мини-погрузчика получил смертельную травму из-за нарушений требований охраны труда и безопасности при организации работ», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
Уточняется, что в рамках судебного разбирательства стороны достигли мирового соглашения. Инцидент произошел 12 декабря 2024 года возле ТЦ «Радуга». Во время работ по уборке снега водитель погрузчика получил смертельную травму. Он высунул руку и голову в окно, а телом задел рычаги управления ковшом. В результате его придавило между крышей и подъемным устройством погрузчика.
В феврале 2025 года госинспекция труда в Пермском крае завершила расследование смертельного несчастного случая. По факту установленных нарушений требований охраны труда, повлекших смерть человека, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ.
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