В СИЗО Екатеринбурга отправили пятого члена клана из Азербайджана

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Судебное заседание проходило в закрытом режиме
Судебное заседание проходило в закрытом режиме
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу Ахлимана Гянджиева — фигуранта дела об убийствах прошлых лет, — за которое ранее арестовали четверых уроженцев Азербайджана. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Под стражей Гянджиев будет до 19 июля. Заседание проходило в закрытом режиме.

Друзья Гянджиева рассказали корреспонденту, что силовики пришли к нему домой в пять утра 27 июня. Тогда прошли обыски, а после Ахлимана увезли в СКР.

Ранее URA.RU сообщало, что Ленинский райсуд отправил в следственный изолятор азербайджанца Бакира Сафарова, который также является фигурантом уголовного дела об убийстве. Под стражей Сафаров будет до 19 июля.

29 июня суд отправил в СИЗО Акифа, Мазахира и Аяза Сафаровых. Фигурантов обвиняют в серии убийств и покушении, случившихся в 2001, 2010 и 2011 годах. За ходом судебных баталий агентство следит в режиме онлайн. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу Ахлимана Гянджиева — фигуранта дела об убийствах прошлых лет, — за которое ранее арестовали четверых уроженцев Азербайджана. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Под стражей Гянджиев будет до 19 июля. Заседание проходило в закрытом режиме. Друзья Гянджиева рассказали корреспонденту, что силовики пришли к нему домой в пять утра 27 июня. Тогда прошли обыски, а после Ахлимана увезли в СКР. Ранее URA.RU сообщало, что Ленинский райсуд отправил в следственный изолятор азербайджанца Бакира Сафарова, который также является фигурантом уголовного дела об убийстве. Под стражей Сафаров будет до 19 июля. 29 июня суд отправил в СИЗО Акифа, Мазахира и Аяза Сафаровых. Фигурантов обвиняют в серии убийств и покушении, случившихся в 2001, 2010 и 2011 годах. За ходом судебных баталий агентство следит в режиме онлайн. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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