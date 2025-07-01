В СИЗО Екатеринбурга отправили пятого члена клана из Азербайджана

Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу Ахлимана Гянджиева — фигуранта дела об убийствах прошлых лет, — за которое ранее арестовали четверых уроженцев Азербайджана. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Под стражей Гянджиев будет до 19 июля. Заседание проходило в закрытом режиме.
Друзья Гянджиева рассказали корреспонденту, что силовики пришли к нему домой в пять утра 27 июня. Тогда прошли обыски, а после Ахлимана увезли в СКР.
Ранее URA.RU сообщало, что Ленинский райсуд отправил в следственный изолятор азербайджанца Бакира Сафарова, который также является фигурантом уголовного дела об убийстве. Под стражей Сафаров будет до 19 июля.
29 июня суд отправил в СИЗО Акифа, Мазахира и Аяза Сафаровых. Фигурантов обвиняют в серии убийств и покушении, случившихся в 2001, 2010 и 2011 годах. За ходом судебных баталий агентство следит в режиме онлайн. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!