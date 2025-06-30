Мировые звезды и послы: Кадыров раскрыл, кто был на свадьбе Адама

В Грозном состоялась свадьба 17-летнего Адама Кадырова, сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которая привлекла внимание благодаря присутствию высокопоставленных гостей и мировых знаменитостей. Торжество прошло в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт в закрытом формате, но стало известно, что мероприятие посетили влиятельные политики, дипломаты и звезды спорта и культуры.
«Я рад был видеть в Грозном многочисленных гостей, которых я очень ценю и уважаю, а также послов Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил присутствие вице-премьеров России Дениса Мантурова и Александра Новака, полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки, председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Среди гостей также были главы других регионов России, звезды мирового спорта, деятели науки, культуры и религии. Кадыров выразил благодарность руководителю Администрации Президента РФ Антону Вайно и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за их поздравления.
Особое значение Кадыров придал тому, что свадьба объединила людей разных культур и статусов, подчеркнув теплую атмосферу праздника. «Гостей было много, но каждый из них дополнял яркую атмосферу, — отметил он, добавив, что старейшины высоко оценили присутствие столь уважаемых фигур, что стало для семьи предметом гордости», — написал глава Чечни. По его словам, такие события укрепляют связи между регионами России и зарубежными партнерами, демонстрируя единство и взаимное уважение.
Адам Кадыров вступил в брак с Медни, уроженкой села Ахмат-Юрт. Об этом сообщила сестра жениха Айшат Кадырова в социальных сетях. Торжественная церемония прошла в закрытом кругу. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил молодоженам поздравления по случаю их свадьбы. Рамзан Кадыров выразил признательность главе государства за личное поздравление.
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