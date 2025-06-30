Сын Рамзана Кадырова женился: что известно о свадьбе

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, женился на уроженке села Ахмат-Юрт Медни. Об этом сообщила сестра жениха Айшат Кадырова в соцсетях. Что известно о свадьбе — в материале URA.RU.
Свадьба Кадырова
Сын Рамзана Кадырова Адам женился 28 июня. Свадьба прошла в родовом селе семьи — Ахмат-Юрт (ранее Центарой), где проживают Кадыровы, сообщила Айшат. Она опубликовала фотографии свадебной атрибутики и инициалы молодоженов — «А» и «M».
Она уточнила, что невеста также является уроженкой этого населенного пункта. Зовут счастливицу Медни. Это редкое чеченское имя, которое символизирует красоту и духовную и жизненную силу.
«Она родом из нашего села. К сожалению, свадьбу посмотреть нигде нельзя. Видео свадеб мы не публикуем. Таково желание родителей», — отметила Кадырова, отвечая на вопросы подписчиков. Также она поблагодарила всех, кто поздравил ее брата с бракосочетанием.
Впоследствии сестра Адама Кадырова разместила видеозапись из банкетного зала. В ролике камера медленно проводит от массивной люстры, украшенной белыми цветами, к рядам столов, накрытых белоснежными скатертями и подготовленных к предстоящему мероприятию. В качестве музыкального сопровождения используется чеченская мелодия. Кроме того, в объектив попадает сцена, расположенная на фоне большого экрана, занимающего всю стену зала.
Второй день
На второй день Айшат опубликовала еще несколько shorts, в которых показала подарки от молодоженов и поздравила избранницу брата. На кадрах видны подарочные коробки от молодоженов.
Путин поздравил со свадьбой
Глава РФ Владимир Путин поздравил сына главы Чечни со свадьбой. Президент провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом в Москве
Также российский лидер поздравлял и других сыновей Кадырова, Ахмат и Эли встречались с Путиным накануне свадеб лично. Глава Чечни высоко оценил внимание главы государства к своей семье и чеченскому народу в целом.
«Поздравляю тебя и твоих близких, и самое главное — человека, который сегодня больше всего заслуживает поздравления — твоего сына — с бракосочетанием! Желаю ему, его жене и всей вашей семье всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия! Ты их не обижай, а то они мне пожалуются», — процитировал Кадыров слова президента в своем telegram-канале.
Завидный жених
Адам Кадыров является третьим по старшинству сыном Рамзана Кадырова. К 17 годам он был удостоен более десяти государственных и ведомственных наград, среди которых в этом году появились медаль Росгвардии «За боевое отличие» и юбилейная медаль чеченского ОМОНа.
В возрасте 15 лет Адам получил звание Героя Чеченской Республики после инцидента, связанного с избиением обвиняемого в поджоге Корана по версии следствия по заданию украинских спецслужб. В настоящее время он занимает сразу несколько значимых постов.
В ноябре 2023 года Адама Кадырова назначили начальником службы безопасности главы Чеченской Республики, что позволило ему попасть в Книгу рекордов России как самому молодому руководителю охраны регионального лидера. В прошлом году он стал куратором частного Российского университета спецназа в Гудермесе и регионального управления МВД по Чечне. Недавно ему было поручено руководство Советом безопасности Чеченской Республики, а также курирование батальонов имени шейха Мансура и Байсангура Беноевского, входящих в состав Министерства обороны России.
Почему женился так рано
В интервью изданию Mkset представитель чеченской общины отметил, что заключение браков в молодом возрасте является обычным явлением для региона. Такая практика обусловлена как религиозными убеждениями, так и культурными традициями: ислам способствует ранним бракам, чтобы молодежь избегала «неправильного» поведения до вступления в семейную жизнь. Помимо этого, в чеченском обществе считается важным, чтобы юноши и девушки обзаводились семьей как можно раньше, поскольку это свидетельствует о хорошем воспитании и уважении к родителям и предкам.
Местные власти поощряют заключение браков в раннем возрасте, предоставляя молодоженам земельные участки, подарки и оказывая содействие в решении жилищных вопросов. Глава республики Рамзан Кадыров неоднократно публично обращался к молодежи с призывом не откладывать вступление в брак. В сельской местности данные традиции сохраняются особенно прочно. В то же время в городах наблюдается рост числа молодых людей, отдающих предпочтение получению образования до создания семьи, однако даже там общественные установки зачастую побуждают их к заключению ранних браков.
Можно ли в России вступать в брак до 18 лет
Согласно статье 13 Семейного кодекса Российской Федерации, минимальный возраст для заключения брака составляет 18 лет. Вместе с тем, при наличии уважительных обстоятельств органы местного самоуправления по месту жительства могут по соответствующему заявлению разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16-летнего возраста. Кроме того, законодательство субъектов Российской Федерации вправе предусматривать порядок и основания, при которых заключение брака возможно в исключительных случаях до достижения лицом 16 лет, с учетом особых обстоятельств.
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