Магнитные бури в июле 2025: какие дни станут тяжелыми для метеозависимых

После бурного июня, когда магнитные бури сотрясали Землю, многие возлагают на июль большие надежды. Но ближайший месяц вряд ли принесет передышку — по прогнозам специалистов, сразу несколько крупных магнитных бурь накроют землю в июле 2025. Когда ждать накала — в подробном прогнозе на месяц, который подготовило URA.RU.
Прогноз магнитных бурь на июль
Июль 2025 года стартует с «зеленого» уровня геомагнитной активности (3 балла по шкале KP). Такой уровень считается спокойным, и ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ РАН и ИСЗФ оценивают его как нормальный фон, не вызывающий массовых жалоб на самочувствие.
Но уже 2 и 3 июля прогнозируется первая «красная» магнитная буря месяца (5 баллов KP). Это означает высокую геомагнитную активность, когда возможны сбои в работе радиосвязи и навигационных систем, а у чувствительных людей могут появляться головные боли и скачки давления.
С 4 по 6 июля снова зелено (3 балла), но 7 июля прогнозируется «оранжевая» магнитная буря (4 балла), которая может вызывать слабость и раздражительность у метеозависимых.
10–11 июля ожидается вторая волна «красных» бурь (5 баллов), за ней 12–13 июля продержится «оранжевый» уровень (4 балла). После этого с 14 по 20 июля снова обещают затишье (3 балла).
21 июля возможен рост до «оранжевого» уровня (4 балла), а 22–23 июля накроет третья «красная» буря месяца (5 баллов). С 24 по 27 июля спокойно (3 балла), но 28–29 июля возможны «оранжевые» бури (4 балла), а 30 июля снова возвращение к зеленому уровню (3 балла).
Ученые предупреждают, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер. Реальные данные уточняются каждые три дня, и буря может оказаться сильнее или слабее. Иногда зеленый день переходит в красный за несколько часов, если на Солнце произойдет вспышка.
Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье
Магнитные бури — это всплески геомагнитной активности из-за вспышек на Солнце, которые вызывают возмущения магнитного поля Земли. Шкала KP измеряет их от 0 (спокойно) до 9 (сильная буря), а ученые условно делят уровни так:
- Зеленый (0–3 балла): спокойно, влияние на здоровье минимальное.
- Оранжевый (4 балла): повышенная активность, возможны слабость, раздражительность.
- Красный (5 и более баллов): сильная буря, возможны сбои техники, ухудшение самочувствия.
Больше всего бурям подвержены люди старше 50 лет, а также пациенты с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Однако даже молодые могут испытывать головные боли, скачки давления, слабость и раздражительность в период бурь, поясняют ученые.
Почему болит голова при магнитных бурях: мнение врача
Около 30% людей реагируют на магнитные бури из-за изменений в сосудистой микроциркуляции и нервной системе, пояснила в беседе с URA.RU невролог Юлия Каракулова.
«При изменениях в окружающей среде возможны повышение давления, тревожность, слабость, головокружение, головные и сердечные боли, обострение хронических болезней. Некоторые заранее чувствуют изменения по боли в суставах или местах старых травм», — объяснила Каракулова.
Что делать метеозависимым в дни магнитных бурь
Невролог советует:
- больше пить чистой воды,
- дольше спать,
- сократить стресс и нагрузку,
- ограничить гаджеты и телевизор,
- при жаре принять контрастный душ,
- при похолодании уменьшить соль в пище.
Если эти меры не помогают, врач рекомендует обратиться к специалисту для выявления причин метеозависимости и подбора грамотных рекомендаций.
Как подготовиться к магнитным бурям
Перед магнитной бурей лучше немного подготовиться. Проверьте аптечку, если есть хронические болезни — чтобы всё нужное было под рукой. Пейте больше воды и ешьте нормально, без перекусов на бегу. Выходите гулять, даже если лень, — свежий воздух помогает. Кофе и алкоголь лучше сократить, чтобы не провоцировать скачки давления. Если есть умные часы, пользуйтесь ими, чтобы вовремя заметить, если давление или пульс скачут, и сразу притормозить, отдохнуть или выпить воды.
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