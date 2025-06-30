Россиян предостерегли от поездок в Азербайджан

Россиянам стоит временно отказаться от поездок в Азербайджан на фоне ухудшения двусторонних отношений. Об этом URA.RU заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Границу не перекроют, но я бы воздержался от поездок», — сказал эксперт. Семибратов полагает, что в отношении отдельных граждан России не исключены провокационные действия. Особую уязвимость, по его мнению, проявляют сотрудники СМИ, а также общественные и политические деятели. Однако, учитывая текущую риторику официального Баку, практически любой россиянин может быть обвинен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, что влечет за собой соответствующие последствия.
В 2025 году отношения между Россией и Азербайджаном достигли рекордно низкого уровня. Ситуация обострилась после массового задержания свыше 50 граждан Азербайджана в Екатеринбурге, что вызвало обвинения и дипломатические демарши между двумя странами. Кроме того, в бакинском офисе российского новостного агентства «Sputnik-Азербайджан» прошли обыски. Причины этих действий пока официально не разглашаются. По информации издания Report, ссылающегося на собственные источники и Министерство внутренних дел Азербайджана, доступ в здание ограничен, а прилегающая территория находится под полным контролем правоохранительных органов.
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