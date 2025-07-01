Вооруженные силы России после освобождения территории Луганской Народной Республики (ЛНР) приступят к созданию буферной зоны на территории Украины глубиной до 120 километров. Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Перед российскими вооруженными силами стоит задача, безусловно, дальнейших операций с целью создания буферной зоны вглубь территории Украины. По экспертным оценкам, ее глубина должна достигать порядка 70–120 километров как минимум», — заявил Коротченко, отвечая на вопрос о дальнейших действиях российских войск после завершения операции по освобождению ЛНР. Его слова передает ТАСС.
Эксперт считает, что формирование такой зоны позволит повысить уровень безопасности приграничных регионов и снизить угрозу обстрелов с украинской стороны. По его словам, реализация этой задачи может потребовать проведения дополнительных военных операций в приграничных районах Украины для недопущения атак на российскую территорию.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил в эфире Первого канала, что вся территория ЛНР находится под контролем российских вооруженных сил. Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий спецподразделением «Ахмат» Министерства обороны РФ, отметил, что оборонительные позиции подразделений Вооруженных сил Украины в Луганской области испытывают серьезные трудности. По его словам, российские военные ежедневно наносят существенные потери противнику, напоминает телеканал 360.
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