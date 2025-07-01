Глава Чувашии рассорился с влиятельным сенатором перед выборами

В Чувашии разгорелся новый предвыборный скандал: известный сенатор от республики Николай Федоров пожаловался прокурору региона Эдуарду Гиматову на главу региона Олега Николаева от «Справедливой России». По сведениям сенатора, Николаев оказывает давление на муниципальных депутатов и требует поставить за него подпись для прохождения муниципального фильтра.
«В ходе приема граждан по личным вопросам ко мне обратились депутаты муниципальных образований Чувашии. Заявители сообщают, что на них оказывают давление главы администраций муниципальных округов, ссылаясь на некое „поручение“ главы Чувашской республики. Жалуются, что грозят увольнением и другими негативными последствиями в случае отказа подписывать листы в поддержку действующего руководителя республики О.А. Николаева», — говорится в заявлении.
Конфликт между сенатором и губернатором возник из-за нежелания Николаева продлять полномочия Федорова в Совфед на новый срок, уверяет инсайдер агентства из политического бомонда республики. По его данным, губернатор видит в этой роли министра по делам национальностей и архивного дела республики Светлану Каликову.
«Федоров окончательно убедился в том, что его сливают, и пошел на ответные меры», — сообщает источник. Он добавил, что напряжение будет усиливаться по мере приближения выборов.
Пресс-секретарь сенатора Виктор Васильев подтвердил наличие обращений муниципальных депутатов в адрес Федорова. Остальное он оставил без комментариев. В пресс-службе губернатора попросили направить письменный запрос.
Сенатор Федоров был президентом Чувашии четыре срока подряд, с 1994 года. Он также работал министром сельского хозяйства и советником президента Владимира Путина.
Ранее губернатор Николаев, избирающийся в 2025 году на новый срок, столкнулся с конфликтами в Новочебоксарске — втором по величине городе республики. Там команда местного мэра Максима Семенова решила выступить против властей на выборах в думу.
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