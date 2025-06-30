Педофил вымогал 50 тысяч долларов у родителей убитого им в Екатеринбурге ребенка

01 июля 2025 в 11:34 Размер текста - 17 +

Убив ребенка, преступник требовал выкуп у родителей жертвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве ребенка в 1995 году, вымогал у родителей жертвы деньги. Подробности шокирующего преступления 30-летней давности раскрыли в свердловском СКР. «20 апреля 1995 года мужчина, знакомый семье потерпевшего, предложил мальчику покататься на машине. Доверившись, ребенок сел в салон, после чего злоумышленник вывез его к озеру Свакуль, где над ним было совершено сексуальное насилие, а затем убийство. Тело он утопил в озере, предварительно поместив его в полимерный мешок с фрагментом бетона», — говорится в сообщении. Расправившись с ребенком, преступник оставил записку его семье, в которой потребовал выкуп — 50 тысяч долларов. В противном случае он грозил «причинить мальчику вред». Агентство ранее сообщало, что страшное преступление было раскрыто екатеринбургскими сыщиками спустя 30 лет благодаря современным технологиям. Подозреваемый Борис Субботин был задержан. Ранее он уже был судим, но за преступления меньше тяжести: кражу, побои и причинение тяжких телесных повреждений. Сейчас ему грозит пожизненное лишение свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве ребенка в 1995 году, вымогал у родителей жертвы деньги. Подробности шокирующего преступления 30-летней давности раскрыли в свердловском СКР. «20 апреля 1995 года мужчина, знакомый семье потерпевшего, предложил мальчику покататься на машине. Доверившись, ребенок сел в салон, после чего злоумышленник вывез его к озеру Свакуль, где над ним было совершено сексуальное насилие, а затем убийство. Тело он утопил в озере, предварительно поместив его в полимерный мешок с фрагментом бетона», — говорится в сообщении. Расправившись с ребенком, преступник оставил записку его семье, в которой потребовал выкуп — 50 тысяч долларов. В противном случае он грозил «причинить мальчику вред». Агентство ранее сообщало, что страшное преступление было раскрыто екатеринбургскими сыщиками спустя 30 лет благодаря современным технологиям. Подозреваемый Борис Субботин был задержан. Ранее он уже был судим, но за преступления меньше тяжести: кражу, побои и причинение тяжких телесных повреждений. Сейчас ему грозит пожизненное лишение свободы.