Есть пострадавшие, аэропорт закрыт: что известно об атаке ВСУ по Ижевску

ВСУ предприняли попытку атаки российских регионов при помощи БПЛА. В Ижевске из-за удара БПЛА пострадало одно из местных предприятий. На место инцидента оперативно прибыли все экстренные службы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Есть пострадавшие. Что известно об ударе по Ижевску к этому часу — в материале URA.RU.
Удар по предприятию
Александр Бречалов сообщил, что ВСУ предприняли попытку ударить по Ижевску при помощи БПЛА. По его словам, атаке беспилотников подверглось одно из местных предприятий.
Бречалов выехал на место ЧП. По его словам, сотрудники предприятия эвакуированы, есть пострадавшие. «Я на объекте, который был атакован. Все оперативные службы работают <...> Есть пострадавшие», — отметил Бречалов. Он уточнил, что медики и психологи оказывают помощь нуждающимся.
В результате атаки ВСУ на предприятии появилось несколько очагов возгорания. По словам Бречалова, пожарные уже занялись ликвидацией.
ПВО сбили несколько БПЛА
По информации telegram-канала Shot, средства противовоздушной обороны перехватили три беспилотника при приближении к Ижевску. Анализ видеозаписей позволяет предположить, что речь идет о беспилотнике типа «Лютый». В Минобороны РФ ситуацию пока не комментировали.
Ограничена работа аэропорта Ижевска
В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту Ижевска были временно введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
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