«Погибла женщина»: что известно об атаке британскими ракетами по центру Донецка

Украинские боевики атаковали центр Донецка натовскими ракетами
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В результате удара ВСУ погибла женщина
В результате удара ВСУ погибла женщина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли ракетный удар по рынку «Сокол» в центре Донецка, возник пожар, погибла женщина, трое пострадали. Использовались ракеты Storm Shadow, о чем сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Пожар привел к разрушениям инфраструктуры, включая торговые павильоны и банк. Подробнее об этом в материале URA.RU.

Обстрел рынка в центре Донецка

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка, в результате которого возник пожар на рынке «Сокол». По предварительным данным, в результате обстрела погибла как минимум одна женщина. Корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий, сообщил, что пожар вспыхнул сразу после удара, и экстренные службы оперативно прибыли для ликвидации последствий.

Применение ракет Storm Shadow

Согласно оперативным службам Донецкой Народной Республики, для обстрела использовались крылатые ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Пушилин сообщил о жертвах и повреждениях объектов инфраструктуры, таких как торговые павильоны, центральный универмаг и банк.

Пожар и последствия

После удара в Ворошиловском районе Донецка вспыхнул пожар, который привел к разрушениям и повреждениям. По данным властей, кроме погибшей женщины, пострадали еще трое гражданских, в том числе несовершеннолетний. Спасательные службы продолжают работать над ликвидацией огня и оценкой ущерба.

Очевидцы о произошедшем

Один из свидетелей описал звуки ракеты, которые он воспринял как сигнал опасности. Затем в небе пролетели ракеты, за которыми последовали взрывы и дым. Многие жители паниковали и искали укрытие.

Действия властей и реакции

Денис Пушилин подтвердил факт удара, добавив, что власти региона продолжают собирать информацию о последствиях обстрела. Уточняется количество раненых и степень разрушений, а также предпринимаются шаги к улучшению систем противовоздушной обороны.

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ВСУ нанесли ракетный удар по рынку «Сокол» в центре Донецка, возник пожар, погибла женщина, трое пострадали. Использовались ракеты Storm Shadow, о чем сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Пожар привел к разрушениям инфраструктуры, включая торговые павильоны и банк. Подробнее об этом в материале URA.RU. Обстрел рынка в центре Донецка ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка, в результате которого возник пожар на рынке «Сокол». По предварительным данным, в результате обстрела погибла как минимум одна женщина. Корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий, сообщил, что пожар вспыхнул сразу после удара, и экстренные службы оперативно прибыли для ликвидации последствий. Применение ракет Storm Shadow Согласно оперативным службам Донецкой Народной Республики, для обстрела использовались крылатые ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Пушилин сообщил о жертвах и повреждениях объектов инфраструктуры, таких как торговые павильоны, центральный универмаг и банк. Пожар и последствия После удара в Ворошиловском районе Донецка вспыхнул пожар, который привел к разрушениям и повреждениям. По данным властей, кроме погибшей женщины, пострадали еще трое гражданских, в том числе несовершеннолетний. Спасательные службы продолжают работать над ликвидацией огня и оценкой ущерба. Очевидцы о произошедшем Один из свидетелей описал звуки ракеты, которые он воспринял как сигнал опасности. Затем в небе пролетели ракеты, за которыми последовали взрывы и дым. Многие жители паниковали и искали укрытие. Действия властей и реакции Денис Пушилин подтвердил факт удара, добавив, что власти региона продолжают собирать информацию о последствиях обстрела. Уточняется количество раненых и степень разрушений, а также предпринимаются шаги к улучшению систем противовоздушной обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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