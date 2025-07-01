«Слишком много дней отдыха»: в Госдуме возмутились количеством праздничных дней в 2026 году

В Госдуме заявили, что в праздничном календаре, который недавно афишировал Минтруд РФ, слишком много праздничных дней. С недовольством выступил председатель комитета ГД по экономической политике Максим Топилин.
«Мне кажется, не очень удачный вариант! Слишком много дней отдыха зимой и слишком мало на майские праздники, когда уже тепло», — написал он в своем telegram-канале.
Ранее Министерство труда России опубликовало проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, согласно которому россиян ожидают 12 дней отдыха в новогодние каникулы и несколько трехдневных периодов отдыха в течение года. До этого глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов как раз предлагал продлить новогодние каникулы за счет переноса с других месяцев.
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