«Слишком много дней отдыха»: в Госдуме возмутились количеством праздничных дней в 2026 году

Депутат Госдумы Топилин недоволен количеством дней отдыха в 2026 году
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Депутат Госдумы оказался недоволен праздничным календарем на 2026 год
Депутат Госдумы оказался недоволен праздничным календарем на 2026 год Фото:

В Госдуме заявили, что в праздничном календаре, который недавно афишировал Минтруд РФ, слишком много праздничных дней. С недовольством выступил председатель комитета ГД по экономической политике Максим Топилин. 

«Мне кажется, не очень удачный вариант! Слишком много дней отдыха зимой и слишком мало на майские праздники, когда уже тепло», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее Министерство труда России опубликовало проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, согласно которому россиян ожидают 12 дней отдыха в новогодние каникулы и несколько трехдневных периодов отдыха в течение года. До этого глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов как раз предлагал продлить новогодние каникулы за счет переноса с других месяцев.

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В Госдуме заявили, что в праздничном календаре, который недавно афишировал Минтруд РФ, слишком много праздничных дней. С недовольством выступил председатель комитета ГД по экономической политике Максим Топилин.  «Мне кажется, не очень удачный вариант! Слишком много дней отдыха зимой и слишком мало на майские праздники, когда уже тепло», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Министерство труда России опубликовало проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, согласно которому россиян ожидают 12 дней отдыха в новогодние каникулы и несколько трехдневных периодов отдыха в течение года. До этого глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов как раз предлагал продлить новогодние каникулы за счет переноса с других месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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