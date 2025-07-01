Открыта горячая линия по информации о пострадавших в Ижевске

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По телефону +7(3412)69-35-10 можно узнать о состоянии пострадавших в Ижевске от удара дронов ВСУ
По телефону +7(3412)69-35-10 можно узнать о состоянии пострадавших в Ижевске от удара дронов ВСУ Фото:

В Ижевске в результате атаки беспилотников на одно из городских предприятий погибли и получили ранения люди. В связи с произошедшим открыта горячая линия для получения информации о пострадавших, которые были доставлены в первую клиническую больницу по региону.

«Горячая линия по информации о пострадавших, поступивших в БУЗ УР „1 РКБ МЗ УР“ по телефону: +7(3412)69-35-10», — передает Минздрав Удмуртии. До этого глава региона сообщал, что в результате атаки дронов ВСУ по Ижевску есть погибшие и раненые, однако он не уточнил, сколько их.

Атака на ижевское предприятие произошла утром 1 июля. По сообщениям местных жителей, перед взрывами был слышен характерный шум, похожий на жужжание дронов. Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее подтвердил, что в результате удара украинских БПЛА есть погибшие и раненые, а на месте работают экстренные службы.

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В Ижевске в результате атаки беспилотников на одно из городских предприятий погибли и получили ранения люди. В связи с произошедшим открыта горячая линия для получения информации о пострадавших, которые были доставлены в первую клиническую больницу по региону. «Горячая линия по информации о пострадавших, поступивших в БУЗ УР „1 РКБ МЗ УР“ по телефону: +7(3412)69-35-10», — передает Минздрав Удмуртии. До этого глава региона сообщал, что в результате атаки дронов ВСУ по Ижевску есть погибшие и раненые, однако он не уточнил, сколько их. Атака на ижевское предприятие произошла утром 1 июля. По сообщениям местных жителей, перед взрывами был слышен характерный шум, похожий на жужжание дронов. Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее подтвердил, что в результате удара украинских БПЛА есть погибшие и раненые, а на месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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