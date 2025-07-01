В больнице Брянска умер пострадавший в результате атаки ВСУ местный житель

В больнице Брянска скончался 43-летний мужчина, который пострадал в результате атаки ВСУ несколько дней назад. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«К глубокой скорби, сегодня в больнице скончался 43-летний мужчина, раненный в результате варварского удара ВСУ по городу Брянску 27 июня. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, травмы были слишком серьезные», — написал Богомаз в своем telegram-канале.
Губернатор Брянской области также выразил соболезнования родным и близким скончавшегося мужчины. Он пообещал, что семье будет оказана «необходимая поддержка и материальная помощь».
Украинские беспилотники атаковали Брянск 27 июня 2025 года. В результате ударов травмы получили четверо местных жителей. Также в ходе той атаки оказались повреждены более десяти жилых домов и машина.
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