ВСУ атаковали Брянск, ранены жители

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Ранены четыре мирных жителя в результате атаки дрона
Ранены четыре мирных жителя в результате атаки дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали Брянск с помощью беспилотников, в результате чего ранены четыре мирных жителя. Об этом 27 июня сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в городских больницах.

«В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. По предварительным данным, частично повреждены более десяти жилых домов, а также легковой автомобиль. Специалисты продолжают обследование территории для оценки ущерба и ликвидации последствий атаки. Власти региона взяли ситуацию на особый контроль.

Накануне беспилотный летательный аппарат ВСУ совершил атаку на группу сотрудников ЗАЭС. Инцидент произошел в районе гидротехнических объектов, находящихся на расстоянии около 350–400 метров от энергоблоков. В частности, в Волгоградской области в ночь на 27 июня отразили массированную атаку БПЛА. Из-за падения обломков украинских дронов временно ограничили движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе.

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ВСУ атаковали Брянск с помощью беспилотников, в результате чего ранены четыре мирных жителя. Об этом 27 июня сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в городских больницах. «В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал Богомаз в своем telegram-канале. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. По предварительным данным, частично повреждены более десяти жилых домов, а также легковой автомобиль. Специалисты продолжают обследование территории для оценки ущерба и ликвидации последствий атаки. Власти региона взяли ситуацию на особый контроль. Накануне беспилотный летательный аппарат ВСУ совершил атаку на группу сотрудников ЗАЭС. Инцидент произошел в районе гидротехнических объектов, находящихся на расстоянии около 350–400 метров от энергоблоков. В частности, в Волгоградской области в ночь на 27 июня отразили массированную атаку БПЛА. Из-за падения обломков украинских дронов временно ограничили движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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