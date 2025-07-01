В результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник повреждения зафиксированы по 11 адресам в Донецке, в том числе в Донецком государственном научно-исследовательском и проектном институте цветных металлов. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки Ворошиловского района с применением крылатых ракет авиационного базирования Storm Shadow/SCALP-EG англо-французского производства. Задокументированы повреждения остекления, фасадов, кровли по 11 адресам», — говорится в сообщении. Цитату приводит ТАСС.
К числу поврежденных объектов относятся и Донецкая государственная музыкальная академия имени Прокофьева, Центр гигиены и эпидемиологии. А также центральный универмаг, отделение банка, кафе, магазины, административное здание и цех по пошиву одежды.
Удар был нанесен в понедельник в 21:30 по московскому времени. В результате атаки погиб один мирный житель, еще трое ранены, среди которых двое были госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести. По данным Минздрава ДНР, также серьезные повреждения понесли 11 торговых павильонов на рынке «Сокол», шесть магазинов полностью сгорели.
Атаки на Ворошиловский район Донецка фиксируются не впервые: ранее, по данным местных властей и корреспондентов, украинские силы уже наносили удары по центральной части города ракетами Storm Shadow, что приводило к жертвам среди мирного населения, разрушениям зданий и пожарам на городском рынке. Власти регулярно призывают жителей укрываться во время обстрелов.
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