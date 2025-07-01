В Екатеринбурге начали судить скандальную звезду «Дома-2»

В Академическом райсуде Екатеринбурга началось судебное разбирательство над Яной Макаровой, бывшей участницей «Дома-2»и экс-возлюбленной рэпера Гуфа. Заседание прошло в закрытом режиме, сказал источник URA.RU.
По его словам, во время процесса было оглашено обвинительное заключение. Макаровой вменяется статье о мошенничестве. Якобы она похитила около 23 млн рублей у бывшего возлюбленного, которого шантажировала.
Ее задержали 10 октября 2024-го возле торгового центра «Фан Фан» при получении миллиона рублей от бизнесмена, которого она якобы шантажировала. По словам источника URA.RU, девушка требовала деньги за молчание, иначе грозилась рассказать, что коммерсант бросил ее с ребенком, которого она родила от него. Позже вскрылось, что у пары нет детей (Яна в этом тоже призналась), а свидетельство о рождении Макарова подделала.
Сама девушка заявляла, что предприниматель якобы угрожал ей и принуждал к сексу. Но в полицию она не обращалась. Сейчас ей грозит до десяти лет лишения свободы.
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