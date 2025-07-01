В Госдуме призвали перенести длинные новогодние выходные на май

Депутат Государственной думы Максим Иванов прокомментировал решение о введении 12-дневных новогодних праздников в 2026 году, отметив, что такая мера может негативно сказаться на экономике и гособоронзаказе. Он подчеркнул, что длительные выходные могут привести к тому, что граждане некоторое время после каникул будут «приходить в себя», что повлияет на производительность труда.
«Конечно, экономике не будет пользы от таких длинных выходных. Мы общались с промышленниками, теми людьми, которые выполняют гособоронзаказ. Они сетуют на то, что смежники, к сожалению, в эти большие дни из-за того, что надо двойную оплату производить или повышенную оплату работникам, не всегда работают и поставляют запчасти и те материалы, которые необходимы для производства военной техники», — сказал Иванов в интервью «Газете.ру».
По его мнению, было бы более разумно перенести праздничные дни на май, когда россияне традиционно занимаются дачным хозяйством. «Если такое количество выходных по году — это неизбежность, то давайте хотя бы сделаем так, чтобы этот отдых прошел с максимальной пользой для людей. Я не знаю, куда в мае отправляются руководство Минтруда, может, в Дубай или на „лазурку“, но у нас народ в мае отправляется на дачи и огороды», — добавил депутат.
Иванов также предложил возможность переноса части январских выходных к Дню России, чтобы люди могли больше времени проводить на свежем воздухе и с семьей. «Это намного лучше, чем в январе уши морозить. В конце концов у нас выходные для людей, а не люди для выходных», — заключил он.
Ранее Минтруд России опубликовал проект календаря праздничных дней на 2026 год, согласно которому новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, а майские праздники займут шесть дней. Подобная практика продления январских выходных обсуждалась и ранее — глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предлагал увеличить длительность каникул, с возможным переносом части выходных на другие месяцы для оптимизации графика.
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