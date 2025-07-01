Начался прием заявок на покупку билетов на «Интервидение»

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С сегодняшнего дня можно приобрести билеты на «Интервидение»
С сегодняшнего дня можно приобрести билеты на «Интервидение» Фото:

Прием заявок на покупку билетов на международный музыкальный конкурс «Интервидение» начался во вторник, сообщает пресс-служба конкурса. «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на Live Арене в Москве. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении мероприятия.

«Первое июля — официальный день старта приёма заявок на покупку билетов! Успейте зарегистрироваться, чтобы не пропустить начало официальной продажи билетов на конкурс „Интервидение“25»!» — говорится в сообщении. Цитату приводит РИА Новости.

Для оформления заявки желающим необходимо перейти на официальный сайт конкурса и заполнить соответствующую форму. После этого на указанную электронную почту будет отправлено письмо-подтверждение.

Ранее стало известно, что в состав международного жюри конкурса войдет народный артист России Игорь Матвиенко, а российским участником станет певец Shaman. «Интервидение» позиционируется как альтернатива «Евровидению» и впервые пройдет в Москве по указу президента Владимира Путина, финал намечен на 20 сентября 2025 года на Live Арене.

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Прием заявок на покупку билетов на международный музыкальный конкурс «Интервидение» начался во вторник, сообщает пресс-служба конкурса. «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на Live Арене в Москве. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении мероприятия. «Первое июля — официальный день старта приёма заявок на покупку билетов! Успейте зарегистрироваться, чтобы не пропустить начало официальной продажи билетов на конкурс „Интервидение“25»!» — говорится в сообщении. Цитату приводит РИА Новости. Для оформления заявки желающим необходимо перейти на официальный сайт конкурса и заполнить соответствующую форму. После этого на указанную электронную почту будет отправлено письмо-подтверждение. Ранее стало известно, что в состав международного жюри конкурса войдет народный артист России Игорь Матвиенко, а российским участником станет певец Shaman. «Интервидение» позиционируется как альтернатива «Евровидению» и впервые пройдет в Москве по указу президента Владимира Путина, финал намечен на 20 сентября 2025 года на Live Арене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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