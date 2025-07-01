Глава свердловского департамента туризма прокомментировала обыски в офисе

Глава свердловского департамента туризма Эльмира Туканова подтвердила корреспонденту URA.RU, что в офис организации приходили силовики. По ее словам, это были не обыски.
«Пришли [правоохранители], запросили документы, мы предоставили. Больше ничего сказать не могу», — рассказала она. Как ранее сообщало URA.RU, следственные мероприятия прошли утром 1 июля в офисе департамента туризма на Московской, 11. Силовиков интересовали документы, связанные с выдачей грантов и субсидий на строительство туристических объектов. Туканова в последние месяцы пыталась через суд их оспорить — хотя еще раньше все объекты от грантополучателей приняла и даже отчиталась перед депутатами заксо.
Туканова считается соратницей прежнего губернатора Евгения Куйвашева. Спустя месяц после того, как 26 марта он ушел в отставку, заявление на увольнение предложили написать ей. Но все это время чиновница сопротивляется отставке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!