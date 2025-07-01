Глава свердловского департамента туризма прокомментировала обыски в офисе

Глава свердловского департамента туризма Туканова подтвердила визит силовиков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эльмире Тукановой еще в начале мая предложили уйти в отставку
Эльмире Тукановой еще в начале мая предложили уйти в отставку Фото:
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Обыски в департаменте по развитию туризма Свердловской области

Глава свердловского департамента туризма Эльмира Туканова подтвердила корреспонденту URA.RU, что в офис организации приходили силовики. По ее словам, это были не обыски.

«Пришли [правоохранители], запросили документы, мы предоставили. Больше ничего сказать не могу», — рассказала она. Как ранее сообщало URA.RU, следственные мероприятия прошли утром 1 июля в офисе департамента туризма на Московской, 11. Силовиков интересовали документы, связанные с выдачей грантов и субсидий на строительство туристических объектов. Туканова в последние месяцы пыталась через суд их оспорить — хотя еще раньше все объекты от грантополучателей приняла и даже отчиталась перед депутатами заксо. 

Туканова считается соратницей прежнего губернатора Евгения Куйвашева. Спустя месяц после того, как 26 марта он ушел в отставку, заявление на увольнение предложили написать ей. Но все это время чиновница сопротивляется отставке.

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Глава свердловского департамента туризма Эльмира Туканова подтвердила корреспонденту URA.RU, что в офис организации приходили силовики. По ее словам, это были не обыски. «Пришли [правоохранители], запросили документы, мы предоставили. Больше ничего сказать не могу», — рассказала она. Как ранее сообщало URA.RU, следственные мероприятия прошли утром 1 июля в офисе департамента туризма на Московской, 11. Силовиков интересовали документы, связанные с выдачей грантов и субсидий на строительство туристических объектов. Туканова в последние месяцы пыталась через суд их оспорить — хотя еще раньше все объекты от грантополучателей приняла и даже отчиталась перед депутатами заксо.  Туканова считается соратницей прежнего губернатора Евгения Куйвашева. Спустя месяц после того, как 26 марта он ушел в отставку, заявление на увольнение предложили написать ей. Но все это время чиновница сопротивляется отставке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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