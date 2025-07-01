Семьям погибших при атаке ВСУ в Ижевске выплатят по 1,5 млн рублей

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Бречалов провел совещание на территории пострадавшего объекта в Удмуртии
Бречалов провел совещание на территории пострадавшего объекта в Удмуртии Фото:
новость из сюжета
Беспилотники ВСУ атаковали Ижевск

Семьям погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ижевске будет выплачено по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести ранений, будет предоставлено компенсационное пособие в размере от 300 до 600 тысяч рублей. Об этом сообщает правительство Удмуртии.

"Правительством Удмуртии принято решение о региональных выплатах: 1,5 млн рублей – семьям погибших, от 300 до 600 тыс. рублей пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранения", — сообщает правительство региона в telegram-канале. Глава региона Александр Бречалов провел совещание на территории пострадавшего объекта, где обсудил с руководством предприятия вопросы ликвидации последствий, состояние пострадавших и другие актуальные вопросы.

Утром 1 июля Ижевск подвергся атаке украинских беспилотников — три человека погибли, 35 пострадали, среди них десять находятся в тяжелом состоянии. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что ВСУ пытались атаковать одно из предприятий города.

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Семьям погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ижевске будет выплачено по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести ранений, будет предоставлено компенсационное пособие в размере от 300 до 600 тысяч рублей. Об этом сообщает правительство Удмуртии. "Правительством Удмуртии принято решение о региональных выплатах: 1,5 млн рублей – семьям погибших, от 300 до 600 тыс. рублей пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранения", — сообщает правительство региона в telegram-канале. Глава региона Александр Бречалов провел совещание на территории пострадавшего объекта, где обсудил с руководством предприятия вопросы ликвидации последствий, состояние пострадавших и другие актуальные вопросы. Утром 1 июля Ижевск подвергся атаке украинских беспилотников — три человека погибли, 35 пострадали, среди них десять находятся в тяжелом состоянии. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что ВСУ пытались атаковать одно из предприятий города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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