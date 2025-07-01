Утром 1 июля Ижевск подвергся атаке украинских беспилотников — три человека погибли, 35 пострадали, среди них десять находятся в тяжелом состоянии. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что ВСУ пытались атаковать одно из предприятий города.
Он также отметил, что лично проинформировал об инциденте президента РФ Владимира Путина, который, в свою очередь, поручил оказать необходимую поддержку пострадавшим и их семьям. По данным экспертов, атака была совершена модернизированными украинскими БПЛА «Лютый». В этом материале URA.RU приводит актуальную информацию об ударе ВСУ, а также публикует фото и видео, снятые очевидцами.
Что известно об ударе ВСУ по Ижевску на данный момент
Утром 1 июля Ижевск подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего пострадали несколько человек на одном из предприятий города. Эту информацию подтвердил глава региона Александр Бречалов. После инцидента в микрорайоне Металлургов было восстановлено движение троллейбусов, вновь заработали маршруты №6 и №9, а в аэропорту сняли ограничения на рейсы. Администрация города также сообщила об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на 1 и 2 июля.
Сколько человек погибли и пострадали
В результате ночной атаки по Ижевску три человека погибли, еще 35 пострадали. Об этом сообщил Александр Бречалов, отметив, что десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Он выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что всем пострадавшим и их близким будет предоставлена необходимая помощь.
«Два хлопка и черный дым»: реакция очевидцев и местных жителей
Многие горожане сообщили о том, что были встревожены сильными взрывами, прогремевшими в городе. Одна из местных жительниц, выступающая под ником aleныч, написала, что проснулась от громких звуков: «Я проснулась от мощного грохота, мне снились кошмары, я была на грани нервного срыва». Другие очевидцы также отмечали, что поначалу приняли звуки за раскаты грома: «Слышали громкий шум, думали, что это гроза», — рассказала Оксана.
Пользователь с ников Alena Krama написала, что сначала услышала два громких взрыва, после чего увидела черный столб дыма. Наталья Д. добавила, что на протяжении всего утра в городе звучали сирены экстренных служб, что лишь усиливало атмосферу тревоги и беспокойства.
Путин выразил соболезнования семьям погибших
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате украинской атаки в Ижевске. Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и поручил обеспечить необходимую помощь им и их семьям.
Чем ВСУ нанесли удар по Ижевску
Главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов заявил, что ВСУ атаковали Ижевск модернизированными БПЛА «Лютый». Эта модель, соответствующая размерам дронов-камикадзе, широко используется Украиной для ударов по российской территории.
По словам Федутинова, «Лютый» напоминает турецкий «Байрактар», но меньше и легче — его масса составляет около 250-300 килограммов. Он отметил, что серийное производство «Лютого» позволяет использовать его регулярно, а стоимость устройства, которое несколько лет назад оценивалось в 200 тысяч долларов, сейчас наверняка снизилась благодаря увеличению объемов и оптимизации конструкции.
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