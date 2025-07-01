Пострадавших при атаке ВСУ в Ижевске доставят в Москву спецбортом МЧС

Спецборт МЧС России вылетел в Ижевск для эвакуации пострадавших от атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Ижевск», — говорится в telegram-канале МЧС России. По данным ведомства, воздушное судно оборудовано современными медицинскими модулями, системами искусственной вентиляции легких и кардиомониторами, необходимыми для оказания помощи. Пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи, а также специалисты Минздрава.
В МЧС уточнили, что самолет доставит пострадавших в одну из московских клиник, где им окажут необходимую помощь. Эвакуация проходит в экстренном порядке для обеспечения максимальной безопасности и скорости транспортировки пациентов.
Утром 1 июля украинские БПЛА атаковали Ижевск, в результате чего погибли три человека, еще 35 получили ранения, десять из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что целью удара было одно из промышленных предприятий города. По словам экспертов, для атаки применялись модернизированные беспилотники типа «Лютый». Подробнее — в материале URA.RU.
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