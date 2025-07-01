Появились кадры с бегущими от падающего тяжелого дрона ВСУ жителями Ижевска

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В результате происшествия погибли три человека, еще 35 получили ранения
В результате происшествия погибли три человека, еще 35 получили ранения Фото:
новость из сюжета
Беспилотники ВСУ атаковали Ижевск

В Ижевске вечером 1 июля зафиксирован инцидент с падением тяжелого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), от которого жители города вынуждены были спасаться бегством. Об этом сообщают местные паблики, опубликовавшие соответствующее видео.

На ролике видно, как на парковке рядом с неустановленным объектом находятся более 15 человек. После серии хлопков люди, подняв крики, устремляются в сторону укрытий. Спустя несколько секунд вдали, примерно в 200-300 метрах от них, прогремел взрыв и возникла яркая вспышка. «Когда начали звучать хлопки, россияне с криками пытаются спастись, убежав в сторону. Через несколько секунд примерно в 200-300 метрах от них происходит мощный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой», — отмечается в сообщении telegram-канала «Ижевская Голубятня».

Точное место происшествия на данный момент не раскрывается. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Официальные органы ситуацию пока не комментировали.

Пострадавшие в результате удара ВСУ по Ижевску будут эвакуированы в Москву специальным авиарейсом МЧС России. Их будут сопровождать медицинские специалисты Минздрава, сотрудники отряда «Центроспас», а также психологи. Согласно уточненным данным, для транспортировки используется самолет Ил-76, оборудованный современными медицинскими модулями и аппаратурой.

Утром 1 июля одно из предприятий Ижевска подверглось атаке тяжелыми беспилотниками со стороны ВСУ. В результате происшествия погибли три человека, еще 35 получили ранения, напоминает «Национальная служба новостей».

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В Ижевске вечером 1 июля зафиксирован инцидент с падением тяжелого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), от которого жители города вынуждены были спасаться бегством. Об этом сообщают местные паблики, опубликовавшие соответствующее видео. На ролике видно, как на парковке рядом с неустановленным объектом находятся более 15 человек. После серии хлопков люди, подняв крики, устремляются в сторону укрытий. Спустя несколько секунд вдали, примерно в 200-300 метрах от них, прогремел взрыв и возникла яркая вспышка. «Когда начали звучать хлопки, россияне с криками пытаются спастись, убежав в сторону. Через несколько секунд примерно в 200-300 метрах от них происходит мощный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой», — отмечается в сообщении telegram-канала «Ижевская Голубятня». Точное место происшествия на данный момент не раскрывается. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Официальные органы ситуацию пока не комментировали. Пострадавшие в результате удара ВСУ по Ижевску будут эвакуированы в Москву специальным авиарейсом МЧС России. Их будут сопровождать медицинские специалисты Минздрава, сотрудники отряда «Центроспас», а также психологи. Согласно уточненным данным, для транспортировки используется самолет Ил-76, оборудованный современными медицинскими модулями и аппаратурой. Утром 1 июля одно из предприятий Ижевска подверглось атаке тяжелыми беспилотниками со стороны ВСУ. В результате происшествия погибли три человека, еще 35 получили ранения, напоминает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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