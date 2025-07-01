Банки пошли навстречу челябинскому «Мечелу», чтобы он не завяз в долгах

Банки согласились пересмотреть график выплат по кредитам для челябинского холдинга «Мечел», что позволит ему в 2025–2026 годах оптимизировать долговую нагрузку, а погашение основного долга начнется с 2027 года. Об этом сообщила заместитель генерального директора по финансам компании Нелли Галеева.
«Решения ключевых кредиторов позволяют группе оптимизировать нагрузку в течение 2025–2026 годов. Начиная с 2027 года мы ожидаем, что на фоне восстановления конъюнктуры и роста операционных показателей группа сможет постепенно погашать основной долг перед кредиторами», — процитировало Галееву «Интерфакс».
Также Галеева отметила, что «Мечел» еще с 2024 года реализует мероприятия по оптимизации долговых платежей, что снижает давление на денежный поток компании в условиях неблагоприятной рыночной ситуации. Она пояснила, что банки понимают специфику угольной отрасли и учитывают ее волатильность.
В ближайшие два года «Мечел» продолжит выплачивать проценты по долгам. Так, в 2024 году из 62 млрд рублей операционного денежного потока компании 40 млрд рублей было направлено на обслуживание процентов по кредитам.
Как сообщало URA.RU ранее, акционеры «Мечела» остались без дивидендов за 2024 год. Такое решение было принято на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся в очной форме в Москве.
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