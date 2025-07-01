01 июля 2025

Польша и Прибалтика выходят из Оттавской конвенции и укрепляют границы

© Служба новостей «URA.RU»
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У российских границ назревает новая угроза
У российских границ назревает новая угроза Фото:

Балтийские страны вместе с Польшей наращивают оборонительный потенциал и на этом фоне приняли решение о выходе из ряда международных соглашений в сфере безопасности, ссылаясь на близость вооруженного противостояния с РФ. Об этом сообщили официальные представители пяти стран, граничащих с Россией.

«Сейм Польши на прошлой неделе проголосовал за выход из Оттавской конвенции, запрещающей применять, хранить, производить и передавать противопехотные мины», — пишет РИА Новости. Аналогичным образом поступили Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

Согласно имеющейся информации, Литва уже вложила сотни миллионов евро в обустройство оборонительных сооружений. При этом вероятность вооруженного конфликта с ВС РФ в стране оценивается как высокая уже к 2028 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из Оттавской конвенции и запрете на производство и применение противопехотных мин, отмечает «Национальная служба новостей». Решение Киева шокировало французов: там его назвали «кровавым клоуном».

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Балтийские страны вместе с Польшей наращивают оборонительный потенциал и на этом фоне приняли решение о выходе из ряда международных соглашений в сфере безопасности, ссылаясь на близость вооруженного противостояния с РФ. Об этом сообщили официальные представители пяти стран, граничащих с Россией. «Сейм Польши на прошлой неделе проголосовал за выход из Оттавской конвенции, запрещающей применять, хранить, производить и передавать противопехотные мины», — пишет РИА Новости. Аналогичным образом поступили Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Согласно имеющейся информации, Литва уже вложила сотни миллионов евро в обустройство оборонительных сооружений. При этом вероятность вооруженного конфликта с ВС РФ в стране оценивается как высокая уже к 2028 году. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из Оттавской конвенции и запрете на производство и применение противопехотных мин, отмечает «Национальная служба новостей». Решение Киева шокировало французов: там его назвали «кровавым клоуном».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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