01 июля 2025

Спасатели эвакуировали в Москву пострадавших от украинского дрона в Ижевске. Видео

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С пострадавшими летели врачи и психологи МЧС (архивное фото)
С пострадавшими летели врачи и психологи МЧС (архивное фото) Фото:
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Беспилотники ВСУ атаковали Ижевск

Шесть человек, пострадавших в результате атаки БПЛА в Ижевске, были эвакуированы в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС России.

«Санитарным рейсом МЧС России в Москву доставили 6 пострадавших. В полете их сопровождали врачи отряда „Центроспас“ МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.», — заявили спасатели

Ранее утром 1 июля промышленное предприятие в Ижевске подверглось атаке беспилотников, в результате которой, по данным регионального минздрава, пострадали 16 сотрудников завода, а глава Удмуртии сообщал о нескольких погибших. В связи с происшествием были организованы горячие линии для родственников пострадавших.

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Шесть человек, пострадавших в результате атаки БПЛА в Ижевске, были эвакуированы в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС России. «Санитарным рейсом МЧС России в Москву доставили 6 пострадавших. В полете их сопровождали врачи отряда „Центроспас“ МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.», — заявили спасатели Ранее утром 1 июля промышленное предприятие в Ижевске подверглось атаке беспилотников, в результате которой, по данным регионального минздрава, пострадали 16 сотрудников завода, а глава Удмуртии сообщал о нескольких погибших. В связи с происшествием были организованы горячие линии для родственников пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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