Шесть человек, пострадавших в результате атаки БПЛА в Ижевске, были эвакуированы в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщили в telegram-канале МЧС России.
«Санитарным рейсом МЧС России в Москву доставили 6 пострадавших. В полете их сопровождали врачи отряда „Центроспас“ МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.», — заявили спасатели
Ранее утром 1 июля промышленное предприятие в Ижевске подверглось атаке беспилотников, в результате которой, по данным регионального минздрава, пострадали 16 сотрудников завода, а глава Удмуртии сообщал о нескольких погибших. В связи с происшествием были организованы горячие линии для родственников пострадавших.
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