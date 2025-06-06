Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек, несет личную ответственность за террористические акты, в результате которых гибнут мирные жители. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, охарактеризовав украинского главу как «просроченного обмылка».
«Утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима. Он несет персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей. <...> Этот просроченный обмылок хочет любыми способами, любой ценой сохраниться во власти, цепляясь за нее», — написал Володин в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что на самом деле Зеленский не думает об украинцах и не желает мира в своей стране. Председатель Госдумы уточнил, что европейские парламенты должны осознать свою ответственность за действия украинского президента.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также называла Владимира Зеленского террористом из-за его угроз России накануне 9 Мая. Тогда украинский президент заявлял, что не гарантирует безопасность иностранных политиков, которые планировали посетить парад Победы в Москве.
Ранее военные аналитики отмечали важность нанесения комплексных ударов по ключевым объектам оборонной промышленности Украины в качестве ответа на предоставленное Киеву право применять дальнобойные вооружения против РФ. Киев также ежедневно запускает дроны по России. Только за эту ночь были атакованы несколько территорий.
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