На трассе из Екатеринбурга в Пермь полностью ограничили движение

На 328-м километре Пермского тракта полностью перекрыто движение из-за аварии. Автомобилистов просят ехать в объезд. Об этом рассказали в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 км 328 (Первоуральский ГО) произошло ДТП! Движение ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫТО! Объезд возможен через Первомайское со съездом с дороги Р-242 на км 289 и возвращением на дорогу Р-351 на км 295», — пояснили там.
Водителей просят скорректировать свои маршруты исходя из ситуации на дороге. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
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