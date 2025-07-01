01 июля 2025

На трассе из Екатеринбурга в Пермь полностью ограничили движение

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Движение перекрыли из-за аварии на трассе (архивное фото)
Движение перекрыли из-за аварии на трассе (архивное фото) Фото:

На 328-м километре Пермского тракта полностью перекрыто движение из-за аварии. Автомобилистов просят ехать в объезд. Об этом рассказали в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 км 328 (Первоуральский ГО) произошло ДТП! Движение ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫТО! Объезд возможен через Первомайское со съездом с дороги Р-242 на км 289 и возвращением на дорогу Р-351 на км 295», — пояснили там.

Водителей просят скорректировать свои маршруты исходя из ситуации на дороге. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

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На 328-м километре Пермского тракта полностью перекрыто движение из-за аварии. Автомобилистов просят ехать в объезд. Об этом рассказали в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 км 328 (Первоуральский ГО) произошло ДТП! Движение ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫТО! Объезд возможен через Первомайское со съездом с дороги Р-242 на км 289 и возвращением на дорогу Р-351 на км 295», — пояснили там. Водителей просят скорректировать свои маршруты исходя из ситуации на дороге. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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