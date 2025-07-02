РКН предупредил о скорых сбоях в работе интернет-сервисов

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РКН ожидает сетевые атаки в единый день голосования в РФ
РКН ожидает сетевые атаки в единый день голосования в РФ Фото:

В преддверии единого дня голосования, который назначен на 14 сентября 2025 года, Роскомнадзор ожидает значительный рост количества и мощности DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«В 2024 году Роскомнадзором введена в эксплуатацию национальная система противодействия DDoS-атакам. За время работы она помогла отразить более 15 тысяч таких атак и с января по июнь 2025 года — более пяти тысяч. Прогнозируется, естественно, перед выборами их увеличение», — процитировали Субботина «Ведомости».

При этом Субботин подчеркнул, что для вмешательства в ход избирательных кампаний внешние силы задействуют зарубежные интернет-площадки и ресурсы, в частности, принадлежащие иноагентам. Они попытаются дестабилизировать обстановку, в том числе путем распространения тезиса о неспособности решать насущные проблемы региона, а также стимулировать сепаратистские настроения, особенно в национальных республиках, заявил замглавы Роскомнадзора.

Как сообщало URA.RU, ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщал, что иностранные агенты и зарубежные организации уже начали кампанию по вмешательству в выборы как минимум в десяти регионах России, включая Курскую область и ряд субъектов Сибири и Урала. Комиссия ГД отслеживает такие случаи в преддверии масштабных региональных и муниципальных выборов, которые охватят более 55 миллионов избирателей.

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В преддверии единого дня голосования, который назначен на 14 сентября 2025 года, Роскомнадзор ожидает значительный рост количества и мощности DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин. «В 2024 году Роскомнадзором введена в эксплуатацию национальная система противодействия DDoS-атакам. За время работы она помогла отразить более 15 тысяч таких атак и с января по июнь 2025 года — более пяти тысяч. Прогнозируется, естественно, перед выборами их увеличение», — процитировали Субботина «Ведомости». При этом Субботин подчеркнул, что для вмешательства в ход избирательных кампаний внешние силы задействуют зарубежные интернет-площадки и ресурсы, в частности, принадлежащие иноагентам. Они попытаются дестабилизировать обстановку, в том числе путем распространения тезиса о неспособности решать насущные проблемы региона, а также стимулировать сепаратистские настроения, особенно в национальных республиках, заявил замглавы Роскомнадзора. Как сообщало URA.RU, ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщал, что иностранные агенты и зарубежные организации уже начали кампанию по вмешательству в выборы как минимум в десяти регионах России, включая Курскую область и ряд субъектов Сибири и Урала. Комиссия ГД отслеживает такие случаи в преддверии масштабных региональных и муниципальных выборов, которые охватят более 55 миллионов избирателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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