«30 млн рублей»: стал известен призовой фонд «Интервидения»

Победитель российского конкурса «Интервидение» получит приз в 30 млн рублей. При этом существуют критерии для участия артистов, одним из которых является возраст — от 16 лет. Все это следует из официального положения конкурса.
«Участник должен соответствовать следующим критериям (все критерии носят рекомендательный характер): национальная звезда, возраст не менее 16 лет, должен иметь максимальный охват в стране и высокий индекс популярности», — указано в положении. Его приводит РИА Новости.
Сообщается, что участник «Интервидения» должен иметь карьерный путь, награды различных национальных премий, участие в концертах на телевидении, ротации на радио и высокие показатели на платформе YouTube. К тому же ограничение по количеству участников на сцене — до шести человек. А песня должна тематически соответствовать ценностям конкурса, среди которых выделены: традиционные, общечеловеческие и семейные ценности, духовные идеалы, открытость, уникальность и прогресс стран, уважение к национальной идентичности, поддержка талантов, а также укрепление межнациональных связей.
Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов). Конкурс пройдет в сентябре 2025 года.
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