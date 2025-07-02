Обострение отношений между РФ и Азербайджаном ставит под угрозу торговое сотрудничество

«Ведомости»: Азербайджан рискует пострадать из-за разрыва торговли с РФ
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В случае разрыва торговых связей Азербайджан окажется в более уязвимом положении
В случае разрыва торговых связей Азербайджан окажется в более уязвимом положении Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Обострение политических отношений между Россией и Азербайджаном вызвало опасения относительно будущего экономического сотрудничества между странами. Поводом для напряженности стали задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, в результате которых погибли два человека, а также последовавшие аресты россиян в Баку.

По оценке директора Центра исследований международной торговли Президентской академии Александра Кнобеля, в случае разрыва торговых связей Азербайджан окажется в более уязвимом положении. Об этом пишет газета «Ведомости». Страна рискует потерять не только крупного рынка сбыта и надежного поставщика сырья, но и важного логистического партнера. Для России последствия будут локальными: возможен рост цен на отдельные товары и кратковременные перебои в поставках.

Россия и Азербайджан на протяжении последних лет поддерживали тесные торговые связи. Москва выступает одним из ключевых рынков сбыта для азербайджанских овощей и фруктов, а также поставляет в Баку нефть марки Urals, которую Азербайджан использует для внутреннего потребления. В то же время собственная нефть (Azeri Light) преимущественно идет на экспорт. Кроме того, Россия играет важную роль в обеспечении логистических маршрутов для азербайджанского экспорта.

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Обострение политических отношений между Россией и Азербайджаном вызвало опасения относительно будущего экономического сотрудничества между странами. Поводом для напряженности стали задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, в результате которых погибли два человека, а также последовавшие аресты россиян в Баку. По оценке директора Центра исследований международной торговли Президентской академии Александра Кнобеля, в случае разрыва торговых связей Азербайджан окажется в более уязвимом положении. Об этом пишет газета «Ведомости». Страна рискует потерять не только крупного рынка сбыта и надежного поставщика сырья, но и важного логистического партнера. Для России последствия будут локальными: возможен рост цен на отдельные товары и кратковременные перебои в поставках. Россия и Азербайджан на протяжении последних лет поддерживали тесные торговые связи. Москва выступает одним из ключевых рынков сбыта для азербайджанских овощей и фруктов, а также поставляет в Баку нефть марки Urals, которую Азербайджан использует для внутреннего потребления. В то же время собственная нефть (Azeri Light) преимущественно идет на экспорт. Кроме того, Россия играет важную роль в обеспечении логистических маршрутов для азербайджанского экспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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