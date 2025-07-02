Россиянин, жестко задержанный в Азербайджане и подозреваемый в наркоторговле, ездил туда к девушке

Сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев, жестко задержанный в Баку (Азербайджан) накануне, ездил туда к своей девушке. Об этом URA.RU рассказал его друг.
Девушка Драчева живет в Баку из-за работы, поэтому он часто посещал этот город. Сам же Драчев живет в Москве, поделился его друг.
При этом ранее появились жесткие кадры задержания россиян в Баку — их подозревают в перевозке запрещенных веществ из Ирана, онлайн-торговле наркотиками и кибермошенничестве. Задержанных доставили в суд, поместили в клетку, а затем увели.
Азербайджан активно начал рушить связи с Россией после истории с задержаниями граждан республики в Екатеринбурге. В Баку потребовали от РФ расследования инцидента, Москва, в свою очередь, отрицает обвинения и подчеркивает, что следственные действия проводились без нарушений.
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