Россиянин, жестко задержанный в Азербайджане и подозреваемый в наркоторговле, ездил туда к девушке

Задержанный в Баку россиянин Драчев ехал к девушке
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянин, задержанный в Баку, на самом деле ездил к девушке, рассказал его друг
Россиянин, задержанный в Баку, на самом деле ездил к девушке, рассказал его друг Фото:

Сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев, жестко задержанный в Баку (Азербайджан) накануне, ездил туда к своей девушке. Об этом URA.RU рассказал его друг.

Девушка Драчева живет в Баку из-за работы, поэтому он часто посещал этот город. Сам же Драчев живет в Москве, поделился его друг.

При этом ранее появились жесткие кадры задержания россиян в Баку — их подозревают в перевозке запрещенных веществ из Ирана, онлайн-торговле наркотиками и кибермошенничестве. Задержанных доставили в суд, поместили в клетку, а затем увели.

Азербайджан активно начал рушить связи с Россией после истории с задержаниями граждан республики в Екатеринбурге. В Баку потребовали от РФ расследования инцидента, Москва, в свою очередь, отрицает обвинения и подчеркивает, что следственные действия проводились без нарушений.

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Сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев, жестко задержанный в Баку (Азербайджан) накануне, ездил туда к своей девушке. Об этом URA.RU рассказал его друг. Девушка Драчева живет в Баку из-за работы, поэтому он часто посещал этот город. Сам же Драчев живет в Москве, поделился его друг. При этом ранее появились жесткие кадры задержания россиян в Баку — их подозревают в перевозке запрещенных веществ из Ирана, онлайн-торговле наркотиками и кибермошенничестве. Задержанных доставили в суд, поместили в клетку, а затем увели. Азербайджан активно начал рушить связи с Россией после истории с задержаниями граждан республики в Екатеринбурге. В Баку потребовали от РФ расследования инцидента, Москва, в свою очередь, отрицает обвинения и подчеркивает, что следственные действия проводились без нарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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