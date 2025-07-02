В ДНР рассказали о массированном налете дронов

КП: за сутки над городами ДНР было перехвачено 113 беспилотников ВСУ
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Над Горловкой было перехвачено 75 беспилотников ВСУ, сообщила «КП Донецк»
Над Горловкой было перехвачено 75 беспилотников ВСУ, сообщила «КП Донецк» Фото:

В ДНР система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватил массовый налет БПЛА Украины. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.

«Над Горловкой перехвачено 75 вражеских беспилотников разведывательного и ударного типов, один из таких — беспилотное воздушное судно самолетного типа „Чаклун“», — об этом написано в материале ведомства «КП Донецк». Сообщается, что беспилотник был вооружен самодельным взрывным устройством из осколочной гранаты и средства инициирования.

По информации, за сутки над городами Донецкой Народной Республики было сбито 113 беспилотников ВСУ. Также в ночь на 2 июля беспилотники ВСУ атаковали Курскую и Ростовскую области. В результате атаки начался пожар.

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В ДНР система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватил массовый налет БПЛА Украины. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР. «Над Горловкой перехвачено 75 вражеских беспилотников разведывательного и ударного типов, один из таких — беспилотное воздушное судно самолетного типа „Чаклун“», — об этом написано в материале ведомства «КП Донецк». Сообщается, что беспилотник был вооружен самодельным взрывным устройством из осколочной гранаты и средства инициирования. По информации, за сутки над городами Донецкой Народной Республики было сбито 113 беспилотников ВСУ. Также в ночь на 2 июля беспилотники ВСУ атаковали Курскую и Ростовскую области. В результате атаки начался пожар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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