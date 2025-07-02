В ДНР рассказали о массированном налете дронов

В ДНР система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватил массовый налет БПЛА Украины. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.
«Над Горловкой перехвачено 75 вражеских беспилотников разведывательного и ударного типов, один из таких — беспилотное воздушное судно самолетного типа „Чаклун“», — об этом написано в материале ведомства «КП Донецк». Сообщается, что беспилотник был вооружен самодельным взрывным устройством из осколочной гранаты и средства инициирования.
По информации, за сутки над городами Донецкой Народной Республики было сбито 113 беспилотников ВСУ. Также в ночь на 2 июля беспилотники ВСУ атаковали Курскую и Ростовскую области. В результате атаки начался пожар.
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