Мать задержанного в Баку екатеринбуржца опровергла его причастие к преступлениям

Мать жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро, которого задержали в Баку по подозрению в транзите наркотиков и совершении киберпреступлений, опровергла причастие сына к этому. Она пояснила, что Александр уехал в столицу Азербайджана как турист.
«Это неправда. По крайней мере, я знаю на 100%, что мой сын к этому не причастен», — передает РИА Новости слова женщины. Она добавила, что до сих пор не может связаться с Александром.
Ранее URA.RU сообщало, что посольство РФ в Азербайджане активно работает над разрешением ситуации. Дипломаты намерены добиться освобождения Вайсеро и еще семерых арестованных россиян.
Восьмерых мужчин обвинили в якобы транзитной перевозке наркотических веществ из Ирана и распространении через интернет. Их отправили под стражу на четыре месяца. Азербайджанские СМИ публиковали видео задержания, где россиян, в том числе и Вайсеро, заставляли передвигаться гуськом. На кадрах уже из зала суда на лицах задержанных были видны следы побоев.
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