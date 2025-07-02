Мать задержанного в Баку екатеринбуржца опровергла его причастие к преступлениям

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Мать все еще не может связаться с сыном (архивное фото)
Мать все еще не может связаться с сыном (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Мать жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро, которого задержали в Баку по подозрению в транзите наркотиков и совершении киберпреступлений, опровергла причастие сына к этому. Она пояснила, что Александр уехал в столицу Азербайджана как турист.

«Это неправда. По крайней мере, я знаю на 100%, что мой сын к этому не причастен», — передает РИА Новости слова женщины. Она добавила, что до сих пор не может связаться с Александром.

Ранее URA.RU сообщало, что посольство РФ в Азербайджане активно работает над разрешением ситуации. Дипломаты намерены добиться освобождения Вайсеро и еще семерых арестованных россиян.

Восьмерых мужчин обвинили в якобы транзитной перевозке наркотических веществ из Ирана и распространении через интернет. Их отправили под стражу на четыре месяца. Азербайджанские СМИ публиковали видео задержания, где россиян, в том числе и Вайсеро, заставляли передвигаться гуськом. На кадрах уже из зала суда на лицах задержанных были видны следы побоев.

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Мать жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро, которого задержали в Баку по подозрению в транзите наркотиков и совершении киберпреступлений, опровергла причастие сына к этому. Она пояснила, что Александр уехал в столицу Азербайджана как турист. «Это неправда. По крайней мере, я знаю на 100%, что мой сын к этому не причастен», — передает РИА Новости слова женщины. Она добавила, что до сих пор не может связаться с Александром. Ранее URA.RU сообщало, что посольство РФ в Азербайджане активно работает над разрешением ситуации. Дипломаты намерены добиться освобождения Вайсеро и еще семерых арестованных россиян. Восьмерых мужчин обвинили в якобы транзитной перевозке наркотических веществ из Ирана и распространении через интернет. Их отправили под стражу на четыре месяца. Азербайджанские СМИ публиковали видео задержания, где россиян, в том числе и Вайсеро, заставляли передвигаться гуськом. На кадрах уже из зала суда на лицах задержанных были видны следы побоев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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