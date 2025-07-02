МИД Украины вызвал временного поверенного США после приостановки поставок оружия

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля из-за приостановки Вашингтоном поставок ряда видов вооружения, включая ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.
«Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран», — говорится в сообщении ведомства. Украинская сторона подчеркнула, что любые задержки или приостановки военной поддержки негативно влияют на обороноспособность страны и, по мнению Киева, способствуют затягиванию военного конфликта.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон временно приостанавливает поставки Киеву ряда вооружений. В перечень попали ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и другие виды вооружения. В конце июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США продолжают поставлять Украине некоторые виды вооружений, однако часть поставок уже прекращена.
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