На выборы в челябинское ЗСО заявился судимый депутат

Среди кандидатов в депутаты на выборах в заксобрание Челябинской области заявились судимые. При этом один из них действующий депутат. Информация о кандидатах размещена на сайте облизбиркома.
«Дуда Андрей Васильевич, депутат законодательного собрания Челябинской области VII созыва. Имелась судимость. Осужден 19.07.1996 Металлургическим райсудом Челябинска по ч.3 ст. 196 УК РСФСР, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков. Штраф 75 000 рублей, погашена 19.07.1997 г.», — информирует о кандидате сайт избиркома.
Дуда стал депутатом в 2023 году. Ему достался мандат Армана Аракеляна, осужденного за коррупцию. Он является кандидатом от КПРФ по избирательному округу № 12. Также Дуда выдвинут по региональному списку партии под № 4.
Еще одним судимым кандидатом является Владимир Гертье. Главный инженер СМУ «Бурино» попадал под суд дважды. Первый раз — в 2020 году по статье 292 УК РФ (служебный подлог), во втором — в 2022 году по статье 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов). Гертье идет как самовыдвиженец по избирательному округу № 5.
На 30 одномандатных округов региона заявилось 168 кандидатов, из них двое судимых. Со временем число судимых кандидатов снижается. Так, десять лет назад, на выборах депутатов ЗСО шестого созыва, из 159 кандидатов было 12 судимых, некоторые из них были судимы дважды.
Сведения о наличии судимости, в том числе погашенной, кандидаты в депутаты обязаны предоставлять избиркому. Эта обязанность возлагается на них законом. При этом погашенная судимость за нетяжкие преступления не является препятствием как для участия в выборах, так и для исполнения депутатских полномочий.
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