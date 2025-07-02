Правительство переключилось на борьбу с одной из самых страшных болезней

Власти РФ нашли новый способ снизить смертность и заболеваемость сахарным диабетом. На встрече с председателем совета директоров группы компаний «ЭФКО» Валерием Кустовым 2 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нужно чаще поднимать эту тему, ведь в стране проживает немало людей, которые ищут альтернативу сахару. Как рассказали эксперты URA.RU, в ближайшей перспективе предприниматели смогут поставлять сладкие белки и в другие страны с высоким процентом диабетиков.
В начале деловой встречи Михаил Мишустин оценил работу компании на агропромышленном рынке. «Вы обеспечиваете продовольственную безопасность, занимаетесь переработкой разного вида культур, масленичных, в частности», — сказал он Валерию Кустову.
Затем премьер добавил, что президент РФ Владимир Путин высоко оценивает качество российских продуктов питания. «И люди, я знаю, рады, когда покупают наше, отечественное, без всяких добавок. Во многом эти успехи удалось обеспечить благодаря системной господдержке», — обратил внимание глава правительства.
Рассказывая Мишустину об успехах компании на агропромышленном рынке, Кустов подробнее остановился на инновационных проектах организации, которые повышают качество продукции. Больше всего премьера заинтересовал выпуск сладких белков — естественных подсластителей.
«То, что по-настоящему интересно, — это решение проблемы борьбы с диабетом. Мы предложили заменить сахар сладкими белками. Это те продукты, которые дают ощущение сладости, но при этом не вызывают инсулинового отклика», — отметил Кустов.
Компания уже получила сертификат на производство и продажу подсластителей в странах Персидского залива. «Это формирует экспортный потенциал для нашей страны. Если мы заместим даже 10% сахара нашими белками, то это уже миллиарды экспортной выручки», — заметил Кустов.
Мишустин спросил, насколько сильно вкус сладкого белка отличается от сахара. Кустов ответил, что, судя по регулярным дегустациям на конференциях, вкус этого сахарозаменителя не только неотличим, а даже больше нравится потребителям. «Надо больше рассказывать об этом. Мне кажется, что есть очень много людей, которые ищут альтернативу сахару или его применению», — заявил Мишустин.
Интерес к передовым технологиям по производству натуральных заменителей сахара, которые в отличие от искусственных реже вызывают проблемы с пищеварением, есть в других странах. Это тоже повышает экспортный потенциал отечественного рынка сахарозаменителей, именно поэтому премьер-министр РФ Михаил Мишустин подробнее остановился на этой теме, считает заведующий лабораторией химии пищевых продуктов «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи», доктор биологических наук Владимир Бессонов.
«Если, например, мы говорим про сладкие белки под названием браззеин, которые уже сертифицировала компания „ЭФКО“, то стоит отметить, что коэффициент их сладости составляет две тысячи и более. Это означает, что всего один грамм этого белка может заменить два килограмма сахара», — пояснил эксперт.
Такие преимущества заменителей сахара дают возможность снизить калорийность продуктов, к чему призывают Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Минздрав РФ, добавил эксперт. На высокий экспортный потенциал российских сахарозаменителей указывает и рост количества диабетиков в мире, объяснила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова. По данным ВОЗ на 2022 год, число людей, страдающих этим заболеванием, достигло 828 млн. Более того, по прогнозам организации, к 2050 году число диабетиков в мире вырастет до 1,3 млрд. Именно поэтому иностранцы особенно заинтересованы в передовых технологиях по производству сахарозаменителей.
«Кстати, неудивительно, что именно регион Персидского залива стал первым, кто выдал российской компании сертификат на производство и продажу сладких белков. Дело в том, что в ОАЭ сахарный диабет диагностирован у 20% населения. Кувейт, Саудовская Аравия и Бахрейн сообщают о существенном росте числа людей с этим заболеванием», — привела цифры Ольга Игнатова.
Говоря про экспорт, не стоит забывать про внутренний рынок, ведь в России тоже немало жителей с диабетом. Так, в апреле 2025 года первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Жанна Чефранова сообщила, что за последние 20 лет число больных сахарным диабетом в России выросло более чем в два раза, до 6 млн человек, из которых почти 67 тысяч — дети.
Более того, смертность в России от этого заболевания за 2023 год выросла на 14,4%, до 48 469 человек (2,7% от общего числа умерших), следует из ежегодного отчета Росстата. Среди массовых болезней, ставших причиной более 1% смертей за прошлый год, это самый значительный прирост.
«В настоящий момент вылечить сахарный диабет невозможно, однако при соблюдении диеты и адекватных физических нагрузках люди могут полноценно жить даже с этим заболеванием», — успокоила эксперт.
Сахарозаменители, не оказывающие влияния на уровень сахара в крови, найдут спрос не только у людей с диабетом, но и у тех, кто придерживается здорового образа жизни, тренд на который растет не только в России, но и во всем мире. «Ведь избыток сахара не только влияет на вес, а еще вызывает проблемы с кожей, разрушает эмаль зубов и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний», — добавила Игнатова.
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