Бывший ректор Пермского педуниверситета не смог добиться рассрочки уголовного штрафа

Экс-ректору ПГГПУ Колесникову отказано в отсрочке штрафа 800 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Колесников просил отсрочки в выплате штрафа на максимальный срок - 5 лет
Андрей Колесников просил отсрочки в выплате штрафа на максимальный срок - 5 лет Фото:

Бывший ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) и экс-депутат краевого Заксобрания Андрей Колесников не смог добиться рассрочки уголовного штрафа 800 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «РБК — Пермь».

«Экс- ректору ПГГПУ Андрею Колесникову было назначено пят лет условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года и штрафом 800 тысяч рублей. Как 75-летний пенсионер и ведущий аналитик администрации Перми он попросил отсрочить выплату штрафа на пять лет. Но ему было отказано», — сообщает издание.

В ноябре 2024 года Свердловский райсуд Перми вынес приговор Андрею Колесникову, а также бывшему завкафедрой Константину Безукладникову и предпринимателю Анжелике Отрадновой. Колесникову назначили 250 часов обязательных работ, однако освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Остальные фигуранты получили условные сроки. Суд также постановил взыскать с них причиненный ущерб. Прокуратура обжаловала первоначальный приговор.

Согласно позиции следствия, фигуранты дела присвоили в общей сумме 25,9 млн рублей, которые получил ПГГПУ на международные образовательные программы. Для этого заключались фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, после чего средства со счета обналичивались и распределялись между участниками преступной группы.

Параллельно с этим суд рассматривал второе уголовное дело против экс-ректора. По мнению обвинения, Колесников летал в Нидерланды, Хорватию, Швецию, Словению и Кипр, а подчиненных заставлял писать в документах, что он находится на работе. Своей помощнице ректор дал указание вносить в табель учета рабочего времени. Таким образом, ректор незаконно получил зарплату на 431 тысячу рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте 2025 года Пермский краевой суд изменил приговор суда первой инстанции, вынесенный Андрею Колесникову. Апелляция признала бывшего руководителя вуза виновным в присвоении 25,9 млн рублей, а также в неправомерном обороте средств платежей.

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Бывший ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) и экс-депутат краевого Заксобрания Андрей Колесников не смог добиться рассрочки уголовного штрафа 800 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «РБК — Пермь». «Экс- ректору ПГГПУ Андрею Колесникову было назначено пят лет условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года и штрафом 800 тысяч рублей. Как 75-летний пенсионер и ведущий аналитик администрации Перми он попросил отсрочить выплату штрафа на пять лет. Но ему было отказано», — сообщает издание. В ноябре 2024 года Свердловский райсуд Перми вынес приговор Андрею Колесникову, а также бывшему завкафедрой Константину Безукладникову и предпринимателю Анжелике Отрадновой. Колесникову назначили 250 часов обязательных работ, однако освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Остальные фигуранты получили условные сроки. Суд также постановил взыскать с них причиненный ущерб. Прокуратура обжаловала первоначальный приговор. Согласно позиции следствия, фигуранты дела присвоили в общей сумме 25,9 млн рублей, которые получил ПГГПУ на международные образовательные программы. Для этого заключались фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, после чего средства со счета обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Параллельно с этим суд рассматривал второе уголовное дело против экс-ректора. По мнению обвинения, Колесников летал в Нидерланды, Хорватию, Швецию, Словению и Кипр, а подчиненных заставлял писать в документах, что он находится на работе. Своей помощнице ректор дал указание вносить в табель учета рабочего времени. Таким образом, ректор незаконно получил зарплату на 431 тысячу рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в марте 2025 года Пермский краевой суд изменил приговор суда первой инстанции, вынесенный Андрею Колесникову. Апелляция признала бывшего руководителя вуза виновным в присвоении 25,9 млн рублей, а также в неправомерном обороте средств платежей.
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