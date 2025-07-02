Трамп снял санкции с ряда активов России

Администрация президента США Дональда Трампа исключила из санкционного списка ряд российских компаний, включая банки, а также государственный «Рособоронэкспорт». Решение опубликовано на сайте Минфина США.
«Президент США Дональд Трамп снял санкционные ограничения с нескольких российских компаний, среди которых — банк „Русский финансовый альянс“, Темпбанк, РФК-Банк, „Рособоронэкспорт“, „Промсырьемпорт“, а также ряд других организаций, включая логистические и торговые фирмы», — говорится в документе. Соответствующее обновление списка опубликовано на сайте Министерства финансов США.
Утром 2 июля, стало известно, что Трамп приостановил санкции в отношении бизнесмена Кирсана Илюмжинова. 1 июля Вашингтон ввел новые персональные ограничения против четырех россиян, связанных с IT-компанией Aeza Group, включая ее британский филиал и предполагаемые российские «дочки», писала «Национальная служба новостей».
Ранее западные страны, включая Австралию и Новую Зеландию, расширяли санкционные списки против российских физических и юридических лиц, связанных с военной промышленностью, бизнесом и медиа. В частности, Австралия недавно ввела ограничения против 37 человек и 7 компаний, а также отдельных артистов и журналистов. Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные меры могут сказаться на мировой экономике и интересах самих инициаторов санкций.
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