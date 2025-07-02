02 июля 2025

В 10 мегаполисах России цена жилья с учетом ипотеки превысила 1 млн за квадрат

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве 1 квадратный метр в новостройке стоит больше 2 миллионов рублей
В Москве 1 квадратный метр в новостройке стоит больше 2 миллионов рублей Фото:

Покупка квартиры в ипотеку делает жилье в новостройках России в два-три раза дороже: в 10 из 16 мегаполисов итоговая стоимость квадратного метра с учетом выплат по кредиту превышает 1 млн рублей, а в Москве — 2 млн. Такие данные следуют из расчетов федерального агентства «Этажи».

«В России покупка квартиры в ипотеку делает жилье в новостройках в два-три раза дороже. В 10 из 16 российских мегаполисов итоговая стоимость квадратного метра с учетом всех ипотечных выплат превышает 1 миллион рублей. В Москве этот показатель достигает рекордных 2,1 миллиона рублей при средней базовой цене 316,8 тысячи рублей за квадратный метр», — приводит расчеты «РБК-Недвижимость» на основе данных агентства «Этажи».

Наиболее дорогое жилье с учетом ипотеки оказалось в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, где стоимость квадратного метра превышает 1,3 миллиона рублей. В шести городах, включая Уфу, Краснодар и Екатеринбург, этот показатель варьируется от 1 до 1,1 миллиона рублей.

Только в шести мегаполисах, среди которых Воронеж, Ростов-на-Дону и Волгоград, итоговая цена остается ниже миллионной отметки, но все равно остается высокой. Например, в Волгограде квадратный метр с учетом кредита обойдется в 715,7 тысячи рублей, что в 2,3 раза превышает базовую стоимость жилья в столице.

Эксперты отмечают, что несмотря на постепенное снижение ставок, рыночная ипотека остается малодоступной для большинства покупателей. Сейчас на такие программы приходится лишь 20% всех выданных кредитов. Высокие переплаты при нынешней ставке подталкивают заемщиков либо брать такие кредиты на максимально короткие сроки, либо с очень большим персональным взносом.

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Покупка квартиры в ипотеку делает жилье в новостройках России в два-три раза дороже: в 10 из 16 мегаполисов итоговая стоимость квадратного метра с учетом выплат по кредиту превышает 1 млн рублей, а в Москве — 2 млн. Такие данные следуют из расчетов федерального агентства «Этажи». «В России покупка квартиры в ипотеку делает жилье в новостройках в два-три раза дороже. В 10 из 16 российских мегаполисов итоговая стоимость квадратного метра с учетом всех ипотечных выплат превышает 1 миллион рублей. В Москве этот показатель достигает рекордных 2,1 миллиона рублей при средней базовой цене 316,8 тысячи рублей за квадратный метр», — приводит расчеты «РБК-Недвижимость» на основе данных агентства «Этажи». Наиболее дорогое жилье с учетом ипотеки оказалось в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, где стоимость квадратного метра превышает 1,3 миллиона рублей. В шести городах, включая Уфу, Краснодар и Екатеринбург, этот показатель варьируется от 1 до 1,1 миллиона рублей. Только в шести мегаполисах, среди которых Воронеж, Ростов-на-Дону и Волгоград, итоговая цена остается ниже миллионной отметки, но все равно остается высокой. Например, в Волгограде квадратный метр с учетом кредита обойдется в 715,7 тысячи рублей, что в 2,3 раза превышает базовую стоимость жилья в столице. Эксперты отмечают, что несмотря на постепенное снижение ставок, рыночная ипотека остается малодоступной для большинства покупателей. Сейчас на такие программы приходится лишь 20% всех выданных кредитов. Высокие переплаты при нынешней ставке подталкивают заемщиков либо брать такие кредиты на максимально короткие сроки, либо с очень большим персональным взносом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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