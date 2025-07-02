Шесть пострадавших после отравления на выпускном в Перми остаются в больнице

Шесть человек, в том числе один ребенок, остаются в больнице после отравления на выпускном 25 июня, который проходил в банкетном зале White Hall на улице Монастырской в Перми. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«В больнице остаются шесть пациентов, отравившихся на выпускном балу в White Hall. Среди них — один ребенок. Госпитализированные идут на поправку — они все в удовлетворительном состоянии», — рассказали в минздраве. Слова представителей ведомства цитирует Properm.ru.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми более 30 человек, среди которых выпускники школы №2 имени Татищева, их родители и учителя, пожаловались на признаки пищевого отравления после празднования выпускного вечера 25 июня в банкетном зале White Hall по улице Монастырской. Некоторые из них были вынуждены обратиться за медпомощью, в том числе вызывать неотложку и проходить лечение в инфекционном отделении.
После публикаций СМИ об отравлении следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю начало свое расследование происшествия. По предварительным данным, отравление может быть связано с употреблением кулинарной продукции. Специалисты взяли образцы еды для анализа. О результатах проверки сообщат дополнительно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!