Мошенники атакуют ищущих работу россиян

В России мошенники придумали несколько новых схем, чтобы обманывать людей, которые ищут работу. Об этом сообщили в компаниях по кибербезопасности.
«В мае и июне 2025 года мошенники использовали новые схемы, направленные на тех, кто ищет работу. Аферисты присылали тестовые задания, файлы которых содержали вирусы, похищающие с компьютера данные жертвы. Кроме того, они шлют в telegram-каналах приглашения на фейковые онлайн-собеседования, где необходимо перейти по ссылке», — передает газета «Известия» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.
Уточняется, что в мае мошенники атаковали соискателей вакансий тестовыми заданиями с зараженными файлами. Таким образом похищались пароли. В июне аферисты звали людей на фейковые онлайн-собеседования, пишет газета. В результате жертва попадала на фальшивую страницу Google Meet и затем лишалась доступа ко всем ресурсам, в первую очередь, Gmail.
Следующая схема применялась для IT-специалистов, которым предлагали загрузить программу для проверки компьютера. По итогу, вирус похищал данные жертвы.
По данным издания, соискателя вакансии должно насторожить расплывчатое описание работы и слишком высокий предлагаемый заработок. Стоит задуматься, если у компании нет корпоративной почты и официальных контактов, когда с потенциальным сотрудником пытаются общаться только через Telegram или другие мессенджеры. Скорее всего, это мошенники, предупреждают эксперты.
Ранее заместитель директора по информационной безопасности компании «Сравни» Никита Блисс сообщил, что ожидается рост мошенничества с использованием звонков от лица «Почты России», СДЭК или авиакомпаний. Мошенники под предлогом получения посылки или льготных билетов предлагают установить приложение или сообщить смс-код. После этого, они могут получить доступ к ресурсам пользователей.
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