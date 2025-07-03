Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецкой области, погибла женщина

В Липецкой области обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом, в результате чего погибла местная жительница, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме», — говорится в сообщении в telegram-канале Артамонова. Он добавил, что также два человека получили ранения. По словам главы региона, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.
Артамонов сообщил, что выехал на место происшествия. Также он отметил, что сигналы о падении обломков беспилотников поступают из разных районов области и экстренные службы проверяют каждое сообщение.
Ранее в Липецкой области введен красный уровень опасности в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов. Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие и следовать установленным правилам поведения при объявлении воздушной тревоги. Схожие инциденты с применением дронов ранее были зарегистрированы в соседней Воронежской области. В результате работы сил противовоздушной обороны один из беспилотников был уничтожен, однако его обломки нанесли повреждения частному жилому дому.
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