В Озерске ФСБ задержала полковника МЧС: он использовал военных в личных целях

В Озерске (Челябинская область) сотрудники ФСБ и военные следователи задержали начальника ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» полковника Андрея Скульдицкого. По данным URA.RU, его обвинили в превышении полномочий за использование подчиненных при строительстве личной дачи. Меру пресечения полковнику избрали в Екатеринбурге.
«ФСБ и СК выявлено, что в период с 2022 года по март 2024 года Скульдицкий использовал труд своих подчиненных (военнослужащих по контракту) для проведения строительно-монтажных работ на личном участке. Он был задержан. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 УК РФ», — рассказал источник.
По данным URA.RU, Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал Скульдицкого. Агентство связалось с пресс-службой суда. Там эту информацию подтвердили.
«Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Скульдицкого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа. Постановление в законную силу не вступило», — сообщили URA.RU в пресс-службе военного суда. ч. 3 ст. 286 УК РФ.
URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
По данным URA.RU, Скульдицкий замешан и в другой преступной схеме. Следствие считает, что он организовал в учреждении коррупционную систему, участниками которой стали его заместители подполковники Роман Авдеев, Сергей Горынин и Арсен Курбанов. Они признались в содеянном и сейчас находятся под арестом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.