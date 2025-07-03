В Озерске ФСБ задержала полковника МЧС: он использовал военных в личных целях

В Озерске по делу о превышении полномочий задержан полковник МЧС Скульдицкий
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Скульдицкий попал под следствие
Андрей Скульдицкий попал под следствие Фото:

В Озерске (Челябинская область) сотрудники ФСБ и военные следователи задержали начальника ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» полковника Андрея Скульдицкого. По данным URA.RU, его обвинили в превышении полномочий за использование подчиненных при строительстве личной дачи. Меру пресечения полковнику избрали в Екатеринбурге.

«ФСБ и СК выявлено, что в период с 2022 года по март 2024 года Скульдицкий использовал труд своих подчиненных (военнослужащих по контракту) для проведения строительно-монтажных работ на личном участке. Он был задержан. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 УК РФ», — рассказал источник.

По данным URA.RU, Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал Скульдицкого. Агентство связалось с пресс-службой суда. Там эту информацию подтвердили.

«Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Скульдицкого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа. Постановление в законную силу не вступило», — сообщили URA.RU в пресс-службе военного суда. ч. 3 ст. 286 УК РФ.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

По данным URA.RU, Скульдицкий замешан и в другой преступной схеме. Следствие считает, что он организовал в учреждении коррупционную систему, участниками которой стали его заместители подполковники Роман Авдеев, Сергей Горынин и Арсен Курбанов. Они признались в содеянном и сейчас находятся под арестом.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал Скульдицкого.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал Скульдицкого.
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В Озерске (Челябинская область) сотрудники ФСБ и военные следователи задержали начальника ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» полковника Андрея Скульдицкого. По данным URA.RU, его обвинили в превышении полномочий за использование подчиненных при строительстве личной дачи. Меру пресечения полковнику избрали в Екатеринбурге. «ФСБ и СК выявлено, что в период с 2022 года по март 2024 года Скульдицкий использовал труд своих подчиненных (военнослужащих по контракту) для проведения строительно-монтажных работ на личном участке. Он был задержан. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 УК РФ», — рассказал источник. По данным URA.RU, Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал Скульдицкого. Агентство связалось с пресс-службой суда. Там эту информацию подтвердили. «Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Скульдицкого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа. Постановление в законную силу не вступило», — сообщили URA.RU в пресс-службе военного суда. ч. 3 ст. 286 УК РФ. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. По данным URA.RU, Скульдицкий замешан и в другой преступной схеме. Следствие считает, что он организовал в учреждении коррупционную систему, участниками которой стали его заместители подполковники Роман Авдеев, Сергей Горынин и Арсен Курбанов. Они признались в содеянном и сейчас находятся под арестом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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