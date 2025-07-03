В ДНР ночью гремели мощные взрывы после атаки ВСУ: что известно об ударах

Вооруженные силы Украины в ночь на 3 июля нанесли удар по городу Харцызск в ДНР. Об этом сообщают местные жители. У них выбило окна в подъездах и квартирах. Происходящее также попало на видео.
Мэр города Виктория Жукова попросила всех оставаться в укрытиях и не выходить на балконы. Также Следственный комитет прокомментировал атаку по городу. Подробнее о взрыве — в материале URA.RU.
Удар по городу Харцызск
В ночь 3 июля произошел удар ВСУ по городу Харцызск в ДНР. Прогремело несколько больших взрывов. Окна в подъездах и квартирах были выбиты. Местные жители снимали происходящее на видео. Информации о пострадавших пока не поступало.
Официальные комментарии и реакции местных жителей
Мэр города Виктория Жукова призвала местных жителей не выходить из укрытий и не снимать происходящее. Все это сделано для того, чтобы не быть задетым стеклом выбитых окон.
«Могут падать осколки или кассеты. Фото или видео может стать последним», — заявила Жукова.
Следственный комитет Российской Федерации задокументировал новые факты преступных действий украинских вооруженных формирований, направленных против гражданского населения ДНР. «Харцызск подвергся массированному обстрелу», — сообщили в СК.
Местные жители прокомментировали взрыв. «У нас просто весь дом хрустнул», — заявил один из свидетелей.
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