В ДНР ночью гремели мощные взрывы после атаки ВСУ: что известно об ударах

Baza: взрыв произошел в Харцызске на востоке ДНР
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Информации о пострадавших и о разрушениях в Харцызске пока нет, заявили в СК
Информации о пострадавших и о разрушениях в Харцызске пока нет, заявили в СК Фото:

Вооруженные силы Украины в ночь на 3 июля нанесли удар по городу Харцызск в ДНР. Об этом сообщают местные жители. У них выбило окна в подъездах и квартирах. Происходящее также попало на видео. 

Мэр города Виктория Жукова попросила всех оставаться в укрытиях и не выходить на балконы. Также Следственный комитет прокомментировал атаку по городу. Подробнее о взрыве — в материале URA.RU.

Удар по городу Харцызск

В ночь 3 июля произошел удар ВСУ по городу Харцызск в ДНР. Прогремело несколько больших взрывов. Окна в подъездах и квартирах были выбиты. Местные жители снимали происходящее на видео. Информации о пострадавших пока не поступало.

Официальные комментарии и реакции местных жителей

Мэр города Виктория Жукова призвала местных жителей не выходить из укрытий и не снимать происходящее. Все это сделано для того, чтобы не быть задетым стеклом выбитых окон.

«Могут падать осколки или кассеты. Фото или видео может стать последним», — заявила Жукова.

Следственный комитет Российской Федерации задокументировал новые факты преступных действий украинских вооруженных формирований, направленных против гражданского населения ДНР. «Харцызск подвергся массированному обстрелу», — сообщили в СК. 

Местные жители прокомментировали взрыв. «У нас просто весь дом хрустнул», — заявил один из свидетелей.

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Вооруженные силы Украины в ночь на 3 июля нанесли удар по городу Харцызск в ДНР. Об этом сообщают местные жители. У них выбило окна в подъездах и квартирах. Происходящее также попало на видео.  Мэр города Виктория Жукова попросила всех оставаться в укрытиях и не выходить на балконы. Также Следственный комитет прокомментировал атаку по городу. Подробнее о взрыве — в материале URA.RU. Удар по городу Харцызск В ночь 3 июля произошел удар ВСУ по городу Харцызск в ДНР. Прогремело несколько больших взрывов. Окна в подъездах и квартирах были выбиты. Местные жители снимали происходящее на видео. Информации о пострадавших пока не поступало. Официальные комментарии и реакции местных жителей Мэр города Виктория Жукова призвала местных жителей не выходить из укрытий и не снимать происходящее. Все это сделано для того, чтобы не быть задетым стеклом выбитых окон. «Могут падать осколки или кассеты. Фото или видео может стать последним», — заявила Жукова. Следственный комитет Российской Федерации задокументировал новые факты преступных действий украинских вооруженных формирований, направленных против гражданского населения ДНР. «Харцызск подвергся массированному обстрелу», — сообщили в СК.  Местные жители прокомментировали взрыв. «У нас просто весь дом хрустнул», — заявил один из свидетелей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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