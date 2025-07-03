Горящие постройки, выбитые стекла и погибшие: как прошла ночь в Липецкой области под атакой ВСУ

В ночь на 3 июля в Липецкой области была объявлена тревога из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сообщения о взрывах поступили из Европейского и Измайловского районов региона — по словам местных жителей, было слышно около 15 хлопков. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ввел красный уровень опасности на территории всего региона. Подробности атаки — в материале URA.RU.
Последствия атаки: пожар на предприятии
Один из беспилотников упал на парковке предприятия в городе Елец, что привело к пожару. Огонь был оперативно локализован, сотрудники ближайших цехов эвакуированы. Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жертв и пострадавших среди работников предприятия нет.
В сообщении губернатора не приводится наименование предприятия, однако, местные жители отмечают, что ВСУ пытались нанести удар по заводу «Энергия». Он специализируется на разработке и выпуске химических источников тока, используемых в бытовой и промышленной технике. Елецкий завод «Энергия» включен в санкционные списки Японии, Соединенных Штатов Америки и ряда государств Европейского союза.
Жертвы
Обломки другого БПЛА попали в частный жилой дом в Липецком округе — в результате погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Реакция властей и действия экстренных служб
Губернатор Игорь Артамонов выразил соболезнования семье погибшей и сообщил, что лично выехал на место происшествия. Экстренные службы и спасательные ведомства продолжают работу в усиленном режиме, оперативно реагируя на все сообщения о падении обломков БПЛА в разных районах области.
Итоги ночной атаки на регионы России
По данным Министерства обороны, за прошедшую ночь средствами ПВО были уничтожены 69 украинских беспилотников самолетного типа в различных регионах России. В частности, 10 БПЛА были сбиты над Липецкой областью, 27 — над Белгородской, 22 — над Воронежской, восемь — над Курской и два — над Крымом. Оперативные службы продолжают фиксировать новые попытки атак.
Инструкция для населения при атаке БПЛА
В случае угрозы атаки беспилотников местным жителям рекомендуется немедленно укрыться в безопасном месте, следовать указаниям чрезвычайных служб и иметь при себе запас воды, пищи, средств первой помощи, фонарик и запасные батарейки. Важно избегать контакта с обломками дронов и не использовать мобильную связь во время непосредственного пролета БПЛА.
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