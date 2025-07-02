Состав ФК «Челябинск» обновится до 70 процентов

Состав игроков ФК «Челябинск» может обновиться до 70% в процессе перехода в Первую лигу. А каждый матч во втором по значимости футбольном дивизионе России будет решающим. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор клуба Константин Арестов.
«Как я понимаю, процентов на 70 состав точно обновится. Но это и веление лиги, требование Первой лиги — мы говорим о спортсменах более высокого уровня. Вы видели, как много игроков покинули клуб из-за окончания срока контрактов. И как минимум столько же придет», — считает Арестов.
Первый контракт уже подписан с Рамазаном Гаджимурадовым, игравшим последний сезон за «СКА-Хабаровск». По объективным причинам, на трансферный рынок ФК «Челябинск» зашел чуть позже, чем конкуренты по первой лиге. Изначально у клуба были планы заняться подбором игроков уже после 14 июня, после матча ФК «Челябинск» — «Машук-КМВ». Но решение о стыковых матчах с «Волгарем» ждали слишком долго. А решающую победу в «стыках» челябинцы одержали только 28 июня. Поэтому некоторые футболисты, с которыми планировалось заключить контракты, уже договорились с другими клубами.
«Сейчас спортивный отдел занимается комплектованием команды. Это процесс может длиться аж до сентября месяца, пока будет открыто трансферное „окно“. Тем не менее, к 19 июля (дата старта чемпионата Первой лиги ФНЛ — прим. ред.) на поле команда должна выйти в полном боевом составе. Поэтому сейчас и днем, и ночью идет очень активный подбор игроков, переговоры о заключении контрактов», — рассказал Арестов.
По словам Арестова, задача минимум на первый после 32-летней паузы сезон в Первой лиге — закрепиться в дивизионе и думать, как подняться в турнирной таблице как можно выше.
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